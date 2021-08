Fantacalcio 2021/22: alla scoperta di… Giroud

Nome: Olivier Giroud

Nazionalità: Francia

Età: 34

Altezza: 193 cm

Nazionale: sì

Piede: sinistro

Ruolo principale: punta centrale

Eventuali altri ruoli: –

Valutazione calciomercato: 4 milioni

Perché acquistarlo: non ha bisogno di presentazioni: segnerà tanto

Perché non acquistarlo: da valutare la convivenza con Ibra

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): *****

LE CARATTERISTICHE – Uno come Olivier Giroud ha bisogno davvero di poche presentazioni. Anche se è all’esordio in Serie A, è un attaccante conosciuto e stimato per quello che ha fatto (e vinto) in carriera. Teoricamente sarà l’alter ego di Ibra, ma non è escluso che Pioli li faccia giocare assieme. D’altronde il francese è abituato a convivere con i grandi attaccanti, l’ha fatto al Chelsea, ma soprattutto in Nazionale. Classico centravanti di peso, capace di fare reparto da solo e dotato, nonostante i 193 cm, di una certa dinamicità. Fa del gioco aereo il proprio punto di forza, ma ha anche un sinistro niente male e un’esperienza tale da consentirgli di adattarsi presto al calcio italiano.

LA CARRIERA – Francese puro ma con origini italiane (da parte di entrambe le nonne), Giroud ha cominciato la propria parabola calcistica in Francia: Grenoble, Istres, Tours e Montpellier, prima di fare il salto Oltremanica, dove si è tolto le più grandi soddisfazioni. Prima l’Arsenal, poi il Chelsea per complessive nove stagioni in Premier, che gli sono valse 4 Coppe d’Inghilterra, 3 Community Shield, una Europa League e una Champions League, conquistata lo scorso maggio con il Chelsea. Vanta anche 110 presenze e 46 reti con la maglia dei Bleus, ma soprattutto un Mondiale vinto nel 2018 in Russia.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? Ibra non giocherà tutte le partite, Giroud è stato ingaggiato per questo e siamo certi che scenderà in campo quasi sempre. Tra l’altro, è uno abituato anche a entrare a gara in corso e a lasciare comunque il segno. Quasi trecento gol in carriera: che dite vale la pena acquistarlo?