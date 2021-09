Fantacalcio 2021/22: alla scoperta di… Isaac Success

Nome: Isaac Success

Nazionalità: Nigeria

Età: 25

Altezza: 186 cm

Nazionale: sì

Piede: destro

Ruolo principale: centravanti

Eventuali altri ruoli: ala sinistra / ala destra

Valutazione calciomercato: 1,5 milioni

Perché acquistarlo: può giocare in ogni ruolo dell’attacco

Perché non acquistarlo: pagherà l’inevitabile scotto dell’inesperienza e ha un fisico fragile

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): ***

LE CARATTERISTICHE – Un attaccante forte fisicamente, abile di testa, che può giocare non solo centravanti ma anche sugli esterni. Queste le caratteristiche principali di Isaac Success, punta nigeriana che l’Udinese ha finalmente riportato alla casa madre (nel senso dei Pozzo) dopo le esperienze al Granada e al Watford. L’uomo ideale per completare il reparto offensivo agli ordini di Gotti.

LA CARRIERA – Nato a Benin City (Nigeria), il 7 gennaio 1996. Nel 2013, l’Udinese lo nota tra i ragazzini che frequentano la BJ Foundation e gli fa firmare un quinquennale. I primi 3 anni li vive a Granada, prima nella squadra B e poi due stagioni in Prima Squadra, contribuendo alla salvezza degli andalusi nella Liga con 7 reti in 49 presenze. Nel 2016, il passaggio all’altra squadra della famiglia Pozzo: il Watford. Con gli Hornets disputa nel complesso 5 stagioni (eccezion fatta per il ritorno in Spagna in prestito al Malaga i primi 6 mesi del 2018), con 3 reti in 64 presenze. Un bottino scarno dovuto ai numerosi infortuni muscolari che ne hanno condizionato il rendimento, ma anche a un problema di natura giudiziaria che lo vede suo malgrado protagonista nel 2017. Adesso il passaggio all’Udinese. Vanta 4 presenze con la Nazionale nigeriana.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? L’Udinese non ha un attaccante che può essere considerato titolare inamovibile in rosa, quindi se Success dimostrasse di essere a posto sia fisicamente che mentalmente, potrebbe giocarsi le sue possibilità. Certamente, non ha alcuna intenzione di sentirsi dire che “comunque vada, sarà un Success“, quindi, se avete già i titolari un attacco, una scommessina su di lui la faremmo.