Fantacalcio 2021/22: alla scoperta di… Johnsen

Nome: Dennis Tørset Johnsen

Nazionalità: Norvegia

Età: 23

Altezza: 185 cm

Nazionale: no

Piede: destro

Ruolo principale: ala sinistra

Eventuali altri ruoli: ala destra, punta centrale

Valutazione calciomercato: 0,8 milioni

Perché acquistarlo: potrebbe rivelarsi una sorpresa a basso costo

Perché non acquistarlo: non è certo del posto da titolare

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): ***

LE CARATTERISTICHE – Dennis Johnsen è il classico esterno offensivo di stampo scandinavo: non è uno alla Insigne per intenderci, ma i suoi 185 centimetri di statura non gli impediscono di essere comunque veloce, dotato di gran corsa e di un buon dribbling. Può giocare indifferentemente su entrambe le fasce, anche se, essendo destro, predilige partire dalla sinistra per rientrare e provare la conclusione col piede preferito. L’anno scorso in cadetteria ha dato un apporto decisivo, vediamo se riuscirà a confermarsi nella massima serie.

LA CARRIERA – Cresciuto calcisticamente nelle giovanili dei club norvegesi del Tiller e del Rosenborg, è in Olanda che prende avvio la sua carriera da calciatore professionista. Prima l’Heerenveen, poi l’Ajax, infine il PEC Zwolle, dove gioca una stagione da titolare, guadagnandosi l’attenzione del Venezia. Giunto in Italia proprio nell’anno della promozione in A dei lagunari, Johnsen si rivela una pedina importante sia in campionato che nel play-off, realizzando complessivamente 4 gol in 37 presenze. A livello di nazionale, ha giocato con l’Under 21 norvegese e spera di conquistare la nazionale maggiore a suon di prestazioni nella massima serie.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? Se l’asta non sale, potrebbe valere la pena acquistarlo in leghe numerose (dai 10 partecipanti in su). Non aspettatevi numeri clamorosi, ma qualche gol e diversi assist sono nelle corde di questo giovane norvegese, che gioca in Italia già da un anno e conosce gli schemi di mister Zanetti. Scommessa intrigante.