Fantacalcio 2021/22: alla scoperta di… Kamenović

Nome: Dimitrije Kamenović

Nazionalità: Serbia

Età: 21

Altezza: 188 cm

Nazionale: no

Piede: sinistro

Ruolo principale: terzino sinistro

Eventuali altri ruoli: difensore centrale, centrocampista esterno sinistro

Valutazione calciomercato: 2 milioni

Perché acquistarlo: giovane di prospettiva / può regalare qualche assist

Perché non acquistarlo: dubbia titolarità / prima esperienza lontano da casa

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): *

LE CARATTERISTICHE – Volto nuovo in casa Lazio quello di Dimitrije Kamenović, serbo come il vecchio Lulić, storico capitano biancoceleste di cui raccoglie l’eredità. Giocatore di fascia mancina, ma dotato di un fisico importante (188 cm), che in passato gli ha consentito di ricoprire anche il ruolo di centrale difensivo. Grande corsa, buona tecnica, eccelle nel cross e nel gioco aereo. Il titolare di fascia sarà presumibilmente Hysaj, ma chissà che questo giovanotto non possa ritagliarsi sempre più spazio nel corso della stagione.

LA CARRIERA – Kamenović muove i primi passi da calciatore nel settore giovanile del Cukaricki, squadra serba con la quale fa il proprio esordio fra i professionisti nel 2019. Reduce da un’ottima stagione nella Super Liga serba (2 gol e 3 assist in 30 presenze), si appresta a tuffarsi in una nuova avventura, la prima lontano da casa. A livello di Nazionale ha all’attivo diverse presenze con le giovanili, compresa l’Under 21, ma è ancora in attesa dell’esordio con la maglia della selezione maggiore.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? Difficilmente il ragazzo partirà titolare, soprattutto a inizio campionato. In leghe numerose si può pensare di acquistarlo assieme a Hysaj, teorico titolare di fascia, altrimenti meglio puntare altrove.