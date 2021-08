Fantacalcio 2021/22: alla scoperta di… Maignan

Nome: Mike Maignan

Nazionalità: Francia

Età: 26

Altezza: 191 cm

Nazionale: sì

Piede: destro

Ruolo principale: portiere

Eventuali altri ruoli: –

Valutazione calciomercato: 25 milioni

Perché acquistarlo: titolare del Milan

Perché non acquistarlo: raccoglie la pesante eredità lasciata da Donnarumma

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): ****

LE CARATTERISTICHE – Almeno visivamente questo ragazzone francese di 26 anni rimpiazzerà alla grande Gigio Donnarumma fra i pali del Milan: con i suoi 191 centimetri assicurerà una certa presenza fisica al centro della porta rossonera. Certo, non sarà facile rilevare il portiere della Nazionale in un momento storico come questo. Eppure, Mike Maignan sembra avere le carte giuste: reattivo, forte fra i pali e nelle uscite alte. La personalità non gli manca, e ne avrà bisogno per conquistare i cuori dei tifosi milanisti e per dimostrare di meritarsi il posto da titolare nel Milan.

LA CARRIERA – Cresciuto nelle giovanili del Paris Saint-Germain, è al Lille che Maignan diventa a tutti gli effetti il portiere che è oggi. Dapprima riserva di Enyeama, poi, a partire della stagione 2017-18, diventa titolarissimo, fino a conquistare, da protagonista (22 gol subiti in 34 presenze), l’ultima Ligue 1. A livello di Nazionali ha fatto tutta la trafila con la Francia, fino a esordire in Nazionale maggiore lo scorso ottobre, conquistandosi anche la convocazione da parte di Deschamps per gli ultimi Europei.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? Non sarà Donnarumma, ma è pur sempre il portiere titolare del Milan, quindi è un nome da tenere sott’occhio durante l’asta. Visto il suo profilo non proprio altisonante, potreste anche strapparlo a prezzi contenuti, ed è per questo che gli abbiamo attribuito quattro stelle, anziché cinque. Spulciando i suoi numeri, poi, c’è un dato che balza all’attenzione: ha parato 10 rigori su 34 in carriera. Mica male, no?