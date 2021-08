Fantacalcio 2021/22: alla scoperta di… Mancuso

Nome: Leonardo Mancuso

Nazionalità: Italia

Età: 29

Altezza: 182 cm

Nazionale: no

Piede: destro

Ruolo principale: attaccante

Eventuali altri ruoli: –

Valutazione calciomercato: 4 milioni

Perché acquistarlo: ha sempre segnato tanto, può farlo anche in Serie A

Perché non acquistarlo: può pagare lo scotto dell’esordio

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): ***

LE CARATTERISTICHE – I gol sono il biglietto da visita più sicuro per un attaccante. E Leonardo Mancuso, di gol, ne ha sempre segnati tanti. È una prima punta che può agire su tutto il fronte offensivo e ciò gli permette di essere meno leggibile per le difese altrui. Forte di testa, ma abile anche a puntare l’uomo, ama svariare cercando di non dare punti di riferimento. Attaccante moderno, che sa fare gol da tutte le posizioni.

LA CARRIERA – I primi passi calcistici di Mancuso sono al Milan. Dal 2011 comincia una sfilza di prestiti che lo vede protagonista nei campi delle serie minori: Pizzighettone, Carrarese, Cittadella, Catanzaro. Nel 2016 la prima svolta, il passaggio alla Sambenedettese che gli consente di realizzare ben 22 gol. L’anno successivo passa al Pescara e ne diventa ben presto il cannoniere. Le tante realizzazioni gli valgono la chiamata dell’Empoli, che lo vuole porre al centro dell’attacco al posto del partente Caputo. Mancuso non fallirà.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? – Chi segna nelle serie inferiori può farlo benissimo anche in Serie A. Di esempi, nella storia, ce ne sono molti. Lo stesso Ciccio Caputo a Empoli si è consacrato da ultratrentenne. Così Mancuso ha tutte le carte in regola per seguire il suo illustre predecessore. Giocherà sempre, questo è sicuro, sarà imperniato su lui l’attacco toscano. È anche rigorista, qualità che potrebbe farlo preferire ad altri contendenti. Nei fantacalci numerosi può diventare una risorsa anche come secondo o terzo attaccante. Certo, dipenderà anche da come girerà l’Empoli, ma se c’è un giocatore di questa squadra su cui puntare, è Mancuso.