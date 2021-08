Fantacalcio 2021/22: alla scoperta di… Okereke

Nome: David Okereke

Nazionalità: Nigeria

Età: 23

Altezza: 182 cm

Nazionale: no

Piede: destro

Ruolo principale: punta centrale

Eventuali altri ruoli: attaccante esterno

Valutazione calciomercato: 2.8 milioni

Perché acquistarlo: ha fatto bene in Belgio e conosce già il calcio italiano

Perché non acquistarlo: la Serie A potrebbe risultargli ostica

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): **

LE CARATTERISTICHE – Okereke è un attaccante bravo tecnicamente, che dà il meglio di sé nelle ripartenze. È dotato di grande rapidità, oltre che scaltrezza sotto porta. Può giocare sia da punta centrale che da esterno offensivo. Non di rado cerca di saltare l’uomo utilizzando le sue qualità atletiche. Potrebbe essere l’attaccante giusto per il Venezia, torna in Italia dopo due anni di buon apprendistato con la maglia del Bruges.

LA CARRIERA – Dopo aver mosso i primi passi in patria, nel 2015 giunge in Italia e indossa la maglia della Lavagnese. Viene notato dagli osservatori dello Spezia, che lo vogliono per la formazione Primavera. Il suo esordio in B avviene il 9 aprile, nel match contro il Novara. Ma è nella gara di Coppa Italia contro l’Udinese della stagione seguente che si mette in mostra, realizzando il gol che vale l’insperata qualificazione. Viene però impiegato col contagocce e così viene mandato in prestito a Cosenza in Serie C. Con tre gol segnati nei playoff permette ai calabresi di ritrovare la Serie cadetta. Torna in Liguria e stavolta gioca con maggior costanza: alla fine della stagione il suo bottino è di 10 gol in 30 partite. Le buone prestazioni convincono il Bruges a prelevarlo: grazie a un affare da 8 milioni, il 9 luglio Okereke si trasferisce in Belgio.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? – Le qualità per fare bene ci sono tutte. In Belgio ha avuto un ottimo rendimento, ma la Serie A sarà cosa ben diversa. È la classica scommessa, il giocatore sui cui puntare come potenziale sorpresa. Se il Venezia dovesse ingranare, da Okereke potrebbero arrivare diversi bonus. Non svenatevi perlò, è un calciatore ancora tutto da scoprire in Serie A.