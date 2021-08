Fantacalcio 2021/22: alla scoperta di… Samuele Ricci

Nome: Samuele Ricci

Nazionalità: Italia

Età: 19

Altezza: 174 cm

Nazionale: sì (under 21)

Piede: destro

Ruolo principale: mezzala

Eventuali altri ruoli: regista, mediano

Valutazione calciomercato: 9 milioni

Perché acquistarlo: è un gran talento che potrebbe esplodere da un momento all’altro

Perché non acquistarlo: è pur sempre un debuttante in Serie A

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): **

LE CARATTERISTICHE – Samuele Ricci è finito sulla bocca di tutti da qualche anno, visto che numerose squadre italiane ed estere hanno preso informazioni su di lui. È un centrocampista completo, che può giocare con profitto sia davanti alla difesa che come mezzala. È un calciatore dinamico e abile col pallone tra i piedi, oltre a essere veloce nell’esecuzione. Ha tempi di inserimento importanti, ma dà una mano palpabile anche in fase difensiva, quando la situazione lo richiede.

LA CARRIERA – Ricci è il classico calciatore cresciuto nel florido vivaio dell’Empoli. Si è fatto notare già nella categoria Allievi e poi in Primavera, nella quale giocava sotto età. Poi il salto il prima squadra, che lo hanno portato a esordire in Serie B e ad essere utilizzato con costanza da tutti gli allenatori che ha avuto. Ha fatto tutta la trafila nelle Nazionali giovanili italiane, dall’Under 17 fino ad arrivare in Under 21, con cui ha partecipato alla fase finale dell’Europeo.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? – Il centrocampista dell’Empoli è uno dei più promettenti dell’intero panorama italiano. Ha ottime doti che, se confermate ad alti livelli, possono portarlo ancora più in alto. È comunque un esordiente, quindi va capito come si adatterà al prossimo campionato. Non segna tantissimo e in più avrà una folta concorrenza in un reparto che può contare anche su Haas, Bandinelli, Zurkowski, Stulac e Crociata. Può essere la classica sorpresa, come settimo acquisto potrebbe rivelarsi un freccia interessante al vostro arco.