Fantacalcio 2021/22: alla scoperta di… Sigurdsson

Nome: Arnór Sigurdsson

Nazionalità: Islanda

Età: 22

Altezza: 177 cm

Nazionale: sì

Piede: destro

Ruolo principale: trequartista

Eventuali altri ruoli: ala sinistra/destra

Valutazione calciomercato: 4.5 milioni

Perché acquistarlo: si dice un gran bene di lui

Perché non acquistarlo: l’adattamento potrebbe non essere facilissimo

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): **

LE CARATTERISTICHE – Figlio e fratello d’arte, Sigurdsson è uno dei calciatori islandesi più promettenti. Preferisce stare sulla trequarti, ma è veloce e possiede un buono scatto, utile anche per giocare sulla fascia sinistra. Possiede discrete doti tecniche e punta l’uomo provando a saltarlo con il suo dribbling. Quando gioca sull’esterno ama accentrarsi e trovare il pertugio per il tiro.

LA CARRIERA – Gli inizi sono nella sua terra natia, l’Islanda: è infatti nel IA Arkaness che tira i primi calci a un pallone. Esordisce prestissimo in prima squadra, all’età di soli 16 anni ed entra in pianta stabile nel club. Si trasferisce in Svezia, al Norrköping, dove si mette in luce con le sue ottime prestazione e un bottino di tre gol. L’anno successivo viene acquistato dal CSKA Mosca, che per lui sgancia la bellezza di quattro milioni di euro. In Russia diventa un perno della sua squadra e, dopo aver fatto il suo debutto in campionato, gioca per la prima volta in Champions League (contro il Viktoria Plzen il 19 settembre). Dopo due stagioni condite da undici reti, passa al Venezia in prestito.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? – Il calciatore islandese, come dicevamo, ha qualità indubbie. Nonostante la giovane età, ha già esordito in Champions e ha esperienza in campo internazionale. Certo, il campionato italiano è altra cosa. Dipenderà molto dal suo adattamento: Sigurdsson può sfondare anche qui da noi, ma ha bisogno probabilmente di tempo per uscire fuori. Può essere una scommessa a basso costo che può diventare certezza se il trequartista islandese dovesse bruciare le tappe.