Fantacalcio 2021/22: alla scoperta di… Stojanovic

Nome: Petar Stojanovic

Nazionalità: Slovenia

Età: 25

Altezza: 178 cm

Nazionale: sì

Piede: destro

Ruolo principale: terzino destro

Eventuali altri ruoli: centrocampista di destra

Valutazione calciomercato: 0.8 milioni

Perché acquistarlo: potrebbe essere titolare inamovibile ed è esperto

Perché non acquistarlo: adattamento al calcio italiano

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): **

LE CARATTERISTICHE – Per la corsia destra Andreazzoli si affiderà a questo sloveno classe 1995. Stojanovic è un calciatore che, nonostante sia ancora abbastanza giovane, ha accumulato esperienza durante la sua carriera. Ha già giocato in Champions ed è un punto fisso della Nazionale slovena. È un classico terzino incursore che ama spingersi in avanti, anche se ha dimostrato di avere buone doti anche in difesa.

LA CARRIERA – Comincia nel 2011, in patria, nelle fila del Maribor. Nel 2013/14 viene mandato a farsi le ossa in prestito al Verzej, formazione di seconda serie, ma l’anno successivo torna prontamente a vestire il viola del Maribor. Due buona annate gli valgono la chiamata dalla prestigiosa Dinamo Zagabria: in Croazia Stojanovic gioca quattro stagioni, in cui accumula più di cento presenze. Le ottime prestazioni gli valgono la chiamata nella Nazionale maggiore slovena con cui, fino a oggi, ha collezionato venticinque apparizioni.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? – È un calciatore ancora un po’ misterioso, pur essendo conosciuto dal punto di vista internazionale. Si giocherà il posto con Fiamozzi, ma la sensazione è che parta lui avanti nelle gerarchie. Non segna tantissimo, per cui è meglio tenerselo nel lotto delle eventuali riserve. Può fare bene anche in Italia, d’altronde ha un ruolino proficuo nella sua brillante carriera alla Dinamo Zagabria. Non spendeteci troppo, ma può diventare uno di quei giocatori sempre in campo che fanno comodo nei fantacalci con tanti partecipanti.