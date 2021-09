Fantacalcio 2021/22: alla scoperta di… Thomas Henry

Nome: Thomas Henry

Nazionalità: Francia

Età: 26

Altezza: 191 cm

Nazionale: no

Piede: destro

Ruolo principale: centravanti

Eventuali altri ruoli: –

Valutazione calciomercato: 5 milioni

Perché acquistarlo: nella sua carriera ha dimostrato buoni numeri realizzativi

Perché non acquistarlo: un punto interrogativo l’ambientamento

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): **

LE CARATTERISTICHE – Questo possente attaccante centrale di 1.91 è il nuovo centravanti del Venezia. Come detto, la prima qualità di Henry è la potenza fisica: è la classica punta d’area, che sgomita con le difese avversarie e prova a farsi rispettare. Bravo nello stacco di testa, sa anche smistare il pallone per i compagni. Nel 433 veneziano sarà il perno centrale su cui basare il gioco offensivo.

LA CARRIERA – I primi passi calcistici di T. Henry sono al Beauvais, che lo fa esordire in prima squadra nella stagione 2013/14 dopo un anno di apprendistato nella formazione B. L’anno successivo cambia casacca e passa al Frejus Saint-Raphael, poi indossa la maglia del glorioso Nantes. Le sue apparizioni da titolare sono però poche e viene ceduto al Chambly, con cui gioca due stagioni tra il 2016 e il 2018. Sbarca poi in Belgio: le buone prestazioni nel Tubize gli valgono la chiamata del Leuven, con cui trova una certa continuità di rendimento. In due stagioni segna 44 gol in 73 partite.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? Si tratta di un attaccante vecchio stampo, fisico, che può concedere qualche bonus particolare. Certo, bisognerà vedere come si ambienterà a Venezia e se sarà adatto al calcio italiano. In fantacalci particolarmente numerosi può essere la sorpresa, il classico calciatore che fa numero, ma sconsigliamo di puntarci come attaccante titolare.