Fantacalcio 2021/22: alla scoperta di… Vásquez

Nome: Johan Felipe Vásquez Ibarra

Nazionalità: Messico

Età: 22

Altezza: 184 cm

Nazionale: sì

Piede: sinistro

Ruolo principale: difensore centrale

Eventuali altri ruoli: terzino sinistro

Valutazione calciomercato: 6 milioni

Perché acquistarlo: può trovare spazio nella difesa a tre del Grifone

Perché non acquistarlo: viene da un calcio lontano anni luce, sarà difficile adattarsi alla Serie A

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): **

LE CARATTERISTICHE – Fresco vincitore della medaglia di bronzo alle Olimpiadi con il suo Messico, Johan Vásquez è il nuovo rinforzo per la difesa del Genoa. Difensore centrale dalla stazza imponente (184 cm), all’occorrenza anche terzino sinistro, il messicano porta una ventata di freschezza nella retroguardia rossoblù. Abile nel gioco aereo, restano dei dubbi sull’adattamento al calcio italiano, decisamente più tattico e “difensivista” rispetto a quello messicano.

LA CARRIERA – È la prima esperienza lontano dal Messico per il giovane di Navojoa. La sua carriera è iniziata nelle giovanili del Cimarrones, squadra con la quale ha fatto il proprio esordio tra i professionisti nella stagione 2017/18. A seguire due campionati nel Monterrey e due nell’UNAM Pumas, squadra messicana dalla quale il Genoa lo ha preso in prestito con obbligo di riscatto. Ha già vestito la maglia della Nazionale del Messico e si è tolto lo sfizio di vincere la medaglia di bronzo a Tokyo 2020, giocando da titolare nella selezione olimpica e realizzando uno dei tre gol con i quali El Tricolor si è sbarazzato del Giappone nella finale per il terzo posto.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? Non aspettatevi grandi numeri da questo ragazzo, che in carriera ha segnato solo 3 gol in 108 presenze con le maglie dei club. Potete acquistarlo a 1 credito come ottavo slot, magari in leghe numerose e abbinandolo a un altro difensore della retroguardia ligure. Poi chissà, con Ballardini è anche possibile che Vásquez si ritagli subito una maglia da titolare, ma è troppo presto per dirlo.