Fantacalcio 2021/22: alla scoperta di… Wajdi Kechrida

Nome: Wajdi Kechrida

Nazionalità: Tunisia

Età: 26

Altezza: 184 cm

Nazionale: sì

Piede: destro

Ruolo principale: terzino destro

Eventuali altri ruoli: esterno destro

Valutazione calciomercato: 1,5 milioni

Perché acquistarlo: ha dimostrato una buona predisposizione offensiva

Perché non acquistarlo: molte lacune in fase difensiva

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): **

LE CARATTERISTICHE – Uno dei colpi a sorpresa del ds Fabiani, favorito anche dalla situazione particolare della Salernitana, costretta in un trust che non ha permesso grosse spese in sede di calciomercato. Approda in granata un calciatore che ha giocato sempre e solo in Tunisia, dalle buone predisposizioni offensive ma che in fase difensiva non sta convincendo.

LA CARRIERA – Nato a Nizza (Francia) il 5 novembre 1995, Kechrida inizia a giocare con la società della Costa Azzurra ma all’età di 20 anni torna in Tunisia, trasferendosi all’Etoile du Sahel. Con questa squadra, gioca fino a giugno 2021 collezionando 67 presenze e 1 rete. In cinque stagioni, sfiora in un’occasione il successo in campionato e per due volte la Coppa di Tunisia, persa nel 2018 contro il Club Africain e nel 2019 contro il Club Sportif Sfaxien. Ora il passaggio alla Salernitana.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? Con tutto il rispetto, ne sconsiglieremmo l’acquisto. Kechrida sta dimostrando buone cose quando deve spingere, ma molte lacune in fase difensiva. E siccome la Salernitana dovrà soprattutto difendersi, non è proprio un calciatore “fantacalcibile”. Però, se avete titolari nei vostri reparti e avete voglia di investire 1-2 fantamilioni, pensateci.