Fantacalcio 2021/22: i consigli per la 2/a giornata

Fra dubbi e certezze (o presunte tali), ogni fantallenatore è chiamato a fare delle scelte nel momento in cui schiera la propria formazione. Mettere tizio in campo e lasciare caio in panchina può rivelarsi la scelta azzeccata o una mossa scellerata. Ci sono, tra l’altro, tante varianti da tenere in considerazione: intanto, bisogna sapere chi salterà il turno di campionato (squalificati, infortunati e non convocati), poi occorre valutare come si sono allenati in settimana i propri giocatori e gli incroci che il calendario propone. Per il resto, è un mix di fantasia, intuito, coraggio e una gran bella dose di fondoschiena. Tuttavia, la fortuna va aiutata e per questo vi diamo qualche consiglio, consapevoli che, inevitabilmente, accadrà di essere smentiti dai fatti. Ma questo, d’altronde, è il bello del Fantacalcio!

Seconda giornata di campionato che precederà la prima pausa per gli impegni delle Nazionali. Si comincia già stasera con due anticipi: Udinese-Venezia alle 18:30, Verona-Inter alle 20:45. Sabato ricco con quattro appuntamenti: alle 18:30 si giocano Atalanta-Bologna e Lazio-Spezia, mentre alle 20:45 sarà la volta di Fiorentina-Torino e Juventus-Empoli. Si chiude domenica con altre quattro sfide: Genoa-Napoli e Sassuolo-Samp alle 18:30, Milan-Cagliari e Salernitana-Roma alle 20:45.

GLI SQUALIFICATI – Aramu, Veloso, de Roon, Schouten, Soriano, Dragowski, Osimhen, Strandberg e Zaniolo.

GLI INFORTUNATI RECENTI – Llorente, Lasagna, Ramsey, Kaio Jorge, Bani e Cragno.

IN DUBBIO – Luiz Felipe, Leo Sena, Parisi, Zielinski, Ounas, Berardi, Torregrossa e Djuric.





LA TOP 11 (3-4-3) – Terracciano (Fiorentina); Nuytinck (Udinese), Bonucci (Juventus), Mancini (Roma); Saelemaekers (Milan), Pessina (Atalanta), Calhanoglu (Inter), F. Anderson (Lazio); Bonazzoli (Salernitana), Giroud (Milan), Morata (Juventus).

LA CERTEZZA – Con CR7 prossimo a lasciare la Vecchia Signora, sarà lo spagnolo Alvaro Morata a caricarsi, assieme a Dybala, il peso dell’attacco bianconero contro l’Empoli. La Juve cerca i 3 punti dopo il pari di Udine e difficilmente deluderà il proprio pubblico, con lo spagnolo che agirà da terminale offensivo, pronto a sfruttare al meglio i palloni che passeranno dalle sue parti.

LA SORPRESA – L’impatto con Salerno e con l’ambiente granata è stato a dir poco positivo: doppietta alla Reggina in Coppa Italia, gol all’esordio in campionato a Bologna. Federico Bonazzoli è l’uomo in più della squadra di Castori. Domenica contro la Roma non sarà certo una passeggiata, ma se dovessimo investire qualcosa su uno dei giocatori della Salernitana, punteremmo ciecamente su di lui.