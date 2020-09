Fantacalcio Serie A 2020/21: alla scoperta di… Daam Foulon

Nome: Daam Foulon

Nazionalità: Belgio

Età: 21

Altezza: 180 cm

Nazionale: no

Piede: sinistro

Ruolo principale: terzino sinistro

Eventuali altri ruoli: –

Valutazione calciomercato: 0.6 mila

Perché acquistarlo: potrebbe rivelarsi una sorpresa

Perché non acquistarlo: giovane e con poca esperienza

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): *

LE CARATTERISTICHE – “Foulon non lo conoscevo, ma posso dirvi che è un ragazzo sveglio che ci darà grandi soddisfazioni, di sicuro è una scoperta”. Parola di Pippo Inzaghi, il suo nuovo allenatore, che ne tesse le lodi dopo alcuni giorni di allenamento. Foulon è un terzino di spinta, ancora da sgrezzare – soprattutto in fase difensiva – ma che può sfondare nel calcio italiano. Nonostante non sia un gigante, è comunque ben piazzato fisicamente e si fa rispettare.

LA CARRIERA – La prima vita calcistica di Daam Foulon si svolge nelle giovanili dell’Anderlecht. Nel frattempo viene monitorato dai vari commissari tecnici e diventa una presenza costante nelle Nazionali giovanili belghe. Nel 2018 passa al Waasland-Beveren, con cui esordisce in prima squadra nel gennaio 2018 contro lo Zulte Waregem. Le due stagioni successive gli permettono di ritagliarsi sempre più spazio e colleziona 35 presenze (senza gol) nella Jupiler Pro League.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? È il classico giocatore che può chiudere una rosa. Non certo uno su cui puntare ad occhi chiusi, visto che non si ancora come sarà il suo impatto nel calcio italiano. Inzaghi ne parla bene, ma da qui a diventare una costante della formazione giallorossa ce ne corre. Il ragazzo si farà, come diceva De Gregori, ma il rischio è che sia ancora troppo acerbo.