Fantacalcio Serie A 2020/21: alla scoperta di… Dennis Man

Nome: Dennis Man

Nazionalità: Romania

Nazionale: sì

Piede: sinistro

Ruolo principale: attaccante esterno destro

Eventuali altri ruoli: punta centrale, seconda punta

Valutazione calciomercato: 6,5 milioni

Perché acquistarlo: può ricoprire tutti i ruoli offensivi

Perché non acquistarlo: incertezza su adattamento a un calcio più competitivo La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): **

LE CARATTERISTICHE – Esterno mancino che ama partire dalla corsia destra per suggerire e concludere, è stato così descritto dall’attuale ct della Romania Mirel Radoi: “Possiede abilità tecnica, velocità, potenza, spirito di sacrificio e forza mentale“. Man può ricoprire all’occorrenza ogni ruolo nel reparto offensivo, prerogativa che la dice lunga sulla sua duttilità.

LA CARRIERA – Cresciuto nell’UTA Arad, club in cui si mise in luce tanti anni fa il totem del calcio rumeno Helmuth Ducadam, Man ha fatto subito vedere il suo repertorio in cadetteria: da qui l’ingaggio nel 2016 da parte dell’FCSB (ex Steaua Bucarest), dove ha iniziato l’ascesa tra i migliori talenti del calcio rumeno. In Nazionale maggiore dal 2018, è stato eletto miglior giocatore del suo Paese nell’ultimo anno. Arriva al Parma con un contratto di 4 anni e mezzo.

LO PRENDIAMO ALLA RIPARAZIONE? In un reparto d’attacco ora molto affollato, resta da vedere il ruolo che D’Aversa intenderà cucirgli addosso in questo Parma. Ma se partiamo dalla considerazione che era in testa alla classifica cannonieri della Liga I rumena al momento di partire per l’Italia, potrebbe farsi valere così come molti suoi connazionali hanno fatto in passato.