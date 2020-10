Fantacalcio Serie A 2020/21: alla scoperta di… Jean-Victor Makengo

Nome: Jean-Victor Makengo

Nazionalità: Francia

Età: 22

Altezza: 177 cm

Nazionale: no

Piede: sinistro

Ruolo principale: mezzala

Eventuali altri ruoli: mediano

Valutazione calciomercato: 3.6 milioni

Perché acquistarlo: calciatore promettente

Perché non acquistarlo: folta concorrenza nel reparto

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): *

LE CARATTERISTICHE – Molti lo paragonano a Kanté, per caratteristiche in campo. Paragoni scomodi a parte, Makengo è un centrocampista moderno che sa fare entrambe le fasi. Non è un mastino di centrocampo ma sa mordere nei contrasti. Si mette al servizio della squadra ed è dedito al sacrificio, ma dispone anche di un bel mancino che non disdegna di usare dalla distanza. Brevilineo, è quel giocatore dinamico che può diventare importante per ogni allenatore. E nella Babele-Udinese può indubbiamente fare la sua bella figura.

LA CARRIERA – I suoi inizi avvengono nel Caen: dopo la trafila nel settore giovanile, cominciata nel 2011, viene inserito nella formazione B tre anni più tardi. Le buone prestazioni gli valgono la promozione in prima squadra: per due stagioni veste la maglia del Caen, scendendo in campo 27 volte ma senza segnare. Nel 2017 passa al Nizza: inizialmente viene relegato tra le riserve, ma dopo otto partite gli viene concesso il passaggio in prima squadra. La sua esperienza calcistica continua in prestito al Tolosa (2019/20), con cui trova continuità di impiego fino al passaggio all’Udinese quest’estate.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? – Sinceramente Makengo non ci sembra il calciatore adatto a follie dei fantallenatori. È un buon centrocampista, ma l’esame con il calcio italiano è uno scoglio duro. In più non sembra poter regalare molto dal punto di vista dei bonus. Nelle aste numerose può essere una scommessa valutabile, ma non crediamo che possa conquistare da subito un posto da titolare.