Fantacalcio Serie A 2020/21: alla scoperta di… Joshua Zirkzee

Nome: Joshua Orobusa Zirkzee

Nazionalità: Olanda

Nazionale: under 21

Piede: destro

Ruolo principale: punta centrale

Eventuali altri ruoli: –

Valutazione calciomercato: 9 milioni

Perché acquistarlo: ha il gol nel sangue

Perché non acquistarlo: limitata esperienza come titolare

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): ***

LE CARATTERISTICHE – Di madre nigeriana e padre olandese, si è messo in mostra come prima punta provvista di buona tecnica e fiuto del gol. Fisico importante (193 x 89), a suo agio nei sedici metri dove sfrutta reattività e senso della posizione. Calcia prevalentemente di destro, ma non disdegna la conclusione mancina. Buon esecutore sui calci piazzati, in grado di trasformarli con parabole a superare la barriera.

LA CARRIERA – Arrivato al Bayern Monaco dalle giovanili del Feijenoord, si è via via messo in mostra fino a raggiungere la prima squadra. Ha cercato di farsi trovare sempre pronto nelle chance concesse da Flick, ripagando con 4 reti in appena 8 presenze nella scorsa Bundesliga. In questa stagione si è alternato tra Bundesliga, terza serie tedesca e l’aria della Champions League. Fa parte dell’Olanda Under 21.

LO PRENDIAMO ALLA RIPARAZIONE? Acquistare Zirkzee per la propria fanta-squadra potrebbe portare in dote un elemento da non sottovalutare: il ragazzo, sulla carta, dispone di tutte le armi giuste per diventare una delle sorprese del girone di ritorno. Il Parma si augura che mantenga le aspettative.