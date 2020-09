Fantacalcio Serie A 2020/21: alla scoperta di… Miloš Vulić

Nome: Miloš Vulić

Nazionalità: Serbia

Età: 24

Altezza: 183 cm

Nazionale: no

Piede: destro

Ruolo principale: centrocampista centrale

Eventuali altri ruoli: trequartista, ala destra

Valutazione calciomercato: 1.6 milioni

Perché acquistarlo: alta possibilità di giocare titolare

Perché non acquistarlo: l’impatto con il campionato italiano

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): *

LE CARATTERISTICHE – Vulić può ricoprire più ruoli, compreso quello di trequartista, ma nel 352 di Stroppa verrà inserito senz’altro come mezzala. Gioca bene la palla e ha una buona tecnica di base, ma è soprattutto abile negli inserimenti. Possiede un discreto tiro di fuori, cosa che gli permette di calciare le punizioni con una certa efficacia.

LA CARRIERA – Finora la carriera del giocatore serbo si è sempre svolta in patria. È cresciuto nelle giovanili del Napredak Kruševac, squadra con cui ha esordito anche in prima squadra nel 2013. In questo club milita fino al 2019, mettendo a referto più di 100 presenze. Passa poi alla Stella Rossa, con cui ha giocato nella stagione 2019/20: 30 apparizioni, condite con 4 gol che gli sono valse la chiamata della Serie A e, in particolare, del Crotone.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? Si gioca il posto con Benali e potrebbe ritagliarsi uno spazio importante, soprattutto nelle prime gare della stagione. Naturalmente è ancora un’incognita, anche se il calciatore ha le caratteristiche giuste per essere una buona scommessa. Potreste puntarci come settimo o ottavo innesto, senza svenarvi. Come detto, non sappiamo se, come e quando riuscirà ad ambientarsi al calcio italiano.