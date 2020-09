Fantacalcio Serie A 2020/21: alla scoperta di… Paolo Bartolomei

Nome: Paolo Bartolomei

Nazionalità: Italia

Età: 31

Altezza: 183 cm

Nazionale: no

Piede: destro

Ruolo principale: centrocampista centrale

Eventuali altri ruoli: mezzala / mediano

Valutazione calciomercato: 0.8 milioni

Perché acquistarlo: titolare inamovibile / tiro dalla distanza

Perché non acquistarlo: potrebbe pagare lo scotto dell’esordio

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): **

LE CARATTERISTICHE – Bartolomei il classico centrocampista centrale che abbina tanta quantità a una buona qualità. Dotato di un ottimo destro, è uno specialista del tiro dalla distanza, con cui ha segnato diversi gol negli ultimi anni. Può essere definito un giocatore grintoso e dinamico che, quando non c’è, se ne sente la mancanza. Si muove bene su tutta la mediana e può essere impiegato anche come esterno di centrocampo o come regista arretrato.

LA CARRIERA – Ha fatto una lunga gavetta prima di arrivare, a 31 anni, in Serie A. Esordisce tra i professionisti con la maglia del Castelnuovo Garfagnana, con cui gioca fino al 2009 (quando la squadra milita in Eccellenza a causa del fallimento); passa quindi alla Massese (sempre in Eccellenza e poi in Serie D). La prima svolta della carriera arriva nel 2013 con l’approdo al Pontedera: in due stagioni con la maglia granata trova la sua consacrazione e viene ceduto all’ambizioso Teramo appena neopromosso in B. Solo che il declassamento per illecito sportivo che travolge il club abruzzese lo porta alla cessione alla Reggiana. La seconda svolta è datata 2016: giunge nel Cittadella di Venturato, nella quale diventa ben presto uno dei punti di forza. Nel 2018 passa allo Spezia, con cui ottiene la promozione in Serie A al secondo tentativo.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? Certamente Bartolomei non è uno di quei centrocampisti che sposta gli equilibri. Ma ha tanta fame, essendo arrivato in A a 31 anni compiuti. Inoltre può regalare qualche gioia dal punto di vista realizzativo, visto il buon tiro da lontano che si ritrova. Potrebbe essere il rincalzo ideale, soprattutto nei Fantacalcio più numerosi.