Fantacalcio Serie A 2020/21: alla scoperta di… Weston McKennie

Nome: Weston McKennie

Nazionalità: Stati Uniti

Età: 22

Altezza: 185 cm

Nazionale: sì

Piede: destro

Ruolo principale: centrocampista centrale

Eventuali altri ruoli: mediano, trequartista

Valutazione calciomercato: 20 milioni

Perché acquistarlo: piace molto a Pirlo

Perché non acquistarlo: non regala molti bonus

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): **

LE CARATTERISTICHE – Si tratta di un centrocampista tuttofare, che può giocare sia da frangiflutti che da mezzala o da regista. La generosità, abbinata a discrete qualità tecniche, gli permettono di recuperare molti palloni e rilanciare l’azione. Ben piazzato fisicamente, non disdegna il tackle. Nella neonata Juventus di Pirlo sarà uno dei giocatori maggiormente chiamati in causa, proprio perché sa abbinare fase difensiva e offensiva. Si tratta di un centrocampista completo, che non si dà mai per vinto, ed è questa una delle maggiori qualità che gli allenatori apprezzano in lui.

LA CARRIERA – Nasce negli Stati Uniti, ma dai sei ai nove anni vive a Kaiserslautern, visto che il padre prestava servizio presso la base aerea di Ramstein. Al ritorno negli USA si dedica al calcio e comincia a Dallas, rimanendovi fino al 2016. Quattro anni fa arriva la chiamata dello Schalke 04 e McKennie agguanta l’occasione al volo: inizialmente viene aggregato alla formazione Primavera, ma dopo appena un anno viene trasferito in prima squadra, con la quale esordisce tra i professionisti il 2′ maggio 2017 contro l’Ingolstadt 04. La stagione successiva viene impiegato con una certa frequenza, tant’è che mette a referto ben 29 presenze. Nel 2018 arriva il momento di esordire in Champions League (contro il Porto) e di segnare il suo primo gol (contro il Lokomotiv Mosca). La sua carriera è un crescendo e nel 2019/20 è un punto fermo della squadra allenata dal connazionale Wagner.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? McKennie è uno dei nuovi calciatori della Juventus sui quali c’è maggiore curiosità. È arrivato a sorpresa, ma Pirlo lo apprezza molto e può diventare un perno del centrocampo bianconero. Resta da vedere il suo impatto con il calcio italiano e la sua propensione a bonus e malus. Potrebbe incappare in qualche cartellino, visto che sarà lui l’uomo destinato a rincorrere gli avversari in fase interditiva. Può essere una sorpresa, se ci volete puntare fatelo ben consapevoli che si tratta di un esordiente.

BLESSINGS!!! Excited to start this new journey! Couldn’t have done it without the massive support from my family, friends, and agents🙏🏽. Time to Work #forzajuve pic.twitter.com/97NdnOikRT

— Weston McKennie (@WMckennie) August 29, 2020