Fantacalcio Serie A 2020/21: i consigli sui difensori

Spesso snobbato e bistrattato, ma un ottimo difensore può fare la differenza tra una vittoria e una sconfitta. Soprattutto se, nel vostro Fantacalcio, usate il modificatore della difesa. Oltre a qualche punticino di bonus (i gol sugli sviluppi di calci piazzati e gli assist, soprattutto da parte dei terzini, sono all’ordine del giorno), è importante azzeccare i nomi giusti, quelli che portano pochi malus e tanta buona costanza nei voti.

Vediamo assieme cosa ci regala il listone dei difensori: quali sono le scelte migliori per le vostre aste e chi è meglio evitare?

LE CERTEZZE – Se diamo credito a ciò che è successo lo scorso anno, con l’Atalanta vera e propria macchina da gol, i primi nomi che vengono in mente sono Gosens e Hateboer, che anche questa stagione dovrebbero essere i titolari indiscussi di Gasperini. Tanti bonus regalati lo scorso anno, dovrebbero ripetersi anche questo. Un’altra sicurezza è rappresentata da Theo Hernandez del Milan, altro marcatore d’eccezione. Tra i terzini da tenere in considerazione anche Cuadrado, che oltre a qualche bonus può giocare in posizioni più avanzate, e Di Lorenzo, sempre più inamovibile nel Napoli di Gattuso. Criscito sarà il rigorista del Genoa, quindi può essere giusto puntarci fortemente. Da segnalare anche Bonucci, che ha sempre fornito qualche gol durante la stagione, e Acerbi, leader difensivo della Lazio di Simone Inzaghi.

LE SORPRESE – Molti volti nuovi che potrebbero ergersi ad assoluti protagonisti. Uno di questi è Ibañez della Roma, che sembra pronto a un campionato importante. Sale sui corner, può diventare una risorsa di rilievo. Hakimi sembra essersi già preso l’Inter: Conte lo tiene in grande considerazione, lui ha già fornito assist e gol. In cerca di conferma Faraoni del Verona, che lo scorso anno è stato uno dei più positivi: il gioco di Juric può aiutarlo in questo senso. Glik e Godin, due usati sicuri per Benevento e Cagliari, sono due che hanno sempre avuto confidenza con il gol, prendeteli. Infine segnaliamo Muldur del Sassuolo e Bastoni dell’Inter: due giovanissimi che sono già due certezze per i loro allenatori, che possono diventare tali anche per i fantallenatori.

GLI SCONSIGLIATI – Alcuni calciatori ci sentiamo di sconsigliarli. Laurini del Parma, per esempio, oltre a non essere sicuro del posto non regala bonus. Barba del Benevento potrebbe giocare, ma rischia di pagare dazio in termini di malus. Non ci convincono nemmeno Ranocchia, riserva all’Inter, e Demiral, che parte indietro nelle gerarchie alla Juventus. Evitate Gabbia, potrebbe scendere a quarta scelta coi recuperi di Musacchio e Romagnoli. Non ci sentiamo di consigliare Bastos della Lazio, troppo scostante, e Ceccherini della Fiorentina. Da non prendere nemmeno Dell’Orco dello Spezia, soggetto a infortuni e non proprio dispensatore di bonus.

LA NOSTRA SCELTA – Prendete almeno un top player che possa regalarvi gioie in zona-gol. Ad esempio un atalantino o Hernandez del Milan. La batteria dei difensori titolari può comprendere anche giocatori di qualità come Di Lorenzo e Acerbi, dipenderà molto dall’eventuale uso del modificatore. Completate la rosa con un paio di sicuri titolari e due sorprese. Nella prima categoria possono rientrare alcune sicurezze come Bruno Alves, Stryger-Larsen, Caldirola e Cetin; nella seconda invece potreste puntare su qualche giovane di belle speranze.