Fantacalcio Serie A 2021/22: alla scoperta di… Denzel Dumfries

Nome: Denzel Dumfries

Nazionalità: Paesi Bassi / Aruba

Età: 25

Altezza: 188 cm

Nazionale: sì (Paesi Bassi)

Piede: destro

Ruolo principale: terzino destro

Eventuali altri ruoli: ala destra

Valutazione calciomercato: 16 milioni

Perché acquistarlo: garanzia di bonus / viene da un ottimo Europeo

Perché non acquistarlo: impatto con la Serie A / titolarità da conquistare

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): ****

LE CARATTERISTICHE – Esterno a tutta fascia, nel 3-5-2 di Simone Inzaghi si contenderà il posto da titolare sulla corsia destra di centrocampo con Matteo Darmian. Tra le sue caratteristiche principali troviamo l’esplosività, la forza fisica (è alto 1,88 m) e l’ottima propensione al gol e all’assist. Eccelle nella fase offensiva, da migliorare invece quella difensiva: in questo senso l’esperienza in Serie A non potrà che giovargli. I suoi ex compagni parlano di lui come di un giocatore consapevole dei suoi mezzi tecnici e fisici, ai quali unisce una grande capacità di adattamento. Raccogliere l’eredità di Hakimi non sarà facile, ma le basi per fare bene ci sono tutte.

LA CARRIERA – Nato a Rotterdam da padre originario di Aruba e madre del Suriname, muove i primi passi tra i dilettanti del Smitshoek prima e del Barendrecht poi. A neanche 18 anni fa il suo esordio in amichevole con la nazionale di Aruba, con la quale totalizza due gettoni e un gol. Il suo sogno, però, è giocare nella nazionale olandese. Dopo aver militato tre anni nello Sparta Rotterdam e uno nell’Herenveen, nell’estate 2018 lo ingaggia il PSV Eindhoven. A ottobre dello stesso anno arriva anche il tanto agognato esordio con l’Olanda: ad oggi sono 23 i gettoni con gli Oranje impreziositi da due reti siglate ad Euro 2020 contro Ucraina e Austria. L’ottimo Europeo disputato gli vale la chiamata dell’Inter che lo strappa ai biancorossi per 15 milioni di euro tra quota fissa e bonus.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? Già il fatto che sia listato come difensore lo rende appetibile visto l’impiego da esterno di centrocampo. Se a questo aggiungiamo la gran propensione al bonus (20 assist e 16 gol in Eredivisie), ne viene fuori un potenziale gioiellino per la vostra fantasquadra. Certo, dovrà conquistarsi il posto, ma considerato l’investimento fatto dal club ci aspettiamo un suo inserimento tra i titolari nel giro di breve tempo. Consigliamo il suo acquisto, magari in coppia proprio con Darmian, come quarto-quinto slot. Può essere una gradita sorpresa per il vostro Fantacalcio.