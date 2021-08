Fantacalcio Serie A 2021/22: alla scoperta di… Gianluca Busio

Nome: Gianluca Cristiano Busio

Nazionalità: Stati Uniti

Età: 19

Altezza: 170 cm

Nazionale: sì

Piede: destro

Ruolo principale: centrocampista centrale

Eventuali altri ruoli: mezzala

Valutazione calciomercato: 6 milioni

Perché acquistarlo: potrebbe essere una sorpresa del campionato

Perché non acquistarlo: non ha praticamente nessuna esperienza in Europa

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): ***

LE CARATTERISTICHE – Se a 19 anni, esordisci da titolare nella Nazionale degli Stati Uniti (che non è l’ultima arrivata) e nella Gold Cup (l’equivalente degli Europei per le nazionali centro-nord americane), contribuendo alla conquista della prestigiosa manifestazione, vuol dire che qualche numero lo devi possedere. Questo sicuro lo pensa il Venezia, che ha sborsato ben 6 milioni di euro per acquistare dallo Sporting Kansas City Gianluca Busio. Statunitense di origine e passaporto italiano (padre di Brescia), Busio è un centrocampista di piede destro, bravo nella doppia fase. In quella offensiva, ha dimostrato di possedere ottima tecnica, soprattutto per quanto riguarda i calci da fermo.

LA CARRIERA – Nato a Greensboro (Carolina del Nord) il 28 maggio 2002, Busio pratica calcio fin dall’età di 3 anni. Il settore giovanile lo compie nelle fila dello Sporting Kansas City. Nel 2018, esordisce in USL League (l’analogo della nostra Serie B) con lo Swope Park Rangers. La stagione successiva, torna allo Sporting Kansas City in Major League. In 3 stagioni, gioca 75 partite mettendo a referto 8 reti. Ora, il passaggio al Venezia.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? – Se avete già investito su alcuni centrocampisti conosciuti e avete voglia di fare una scommessa per il reparto nevralgico del campo, potete tranquillamente gettare le vostre fiches su Busio. Non vi dimenticate, si tratta di un calciatore bravo nei calci da fermo. Fattore da non trascurare assolutamente.