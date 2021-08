Fantacalcio Serie A 2021/22: alla scoperta di… Kaio Jorge

Rate this post

Nome: Kaio Jorge Pinto Ramos

Nazionalità: Brasile

Età: 19

Altezza: 182 cm

Nazionale: sì (under-17)

Piede: destro

Ruolo principale: attaccante

Eventuali altri ruoli: esterno d’attacco

Valutazione calciomercato: 10 milioni

Perché acquistarlo: potrebbe avere minuti, causa i tanti impegni della Juventus

Perché non acquistarlo: folla dinanzi a sé; rischio cattivo adattamento

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): **

LE CARATTERISTICHE – Attaccante di movimento, che punta la porta, con fiuto del gol e dribbling. Insomma, un moderno Neymar? Nì. Nel senso che un po’ lo ricorda, pur se rispetto a O’ Ney arriva con molta meno pressione sulle spalle. Talento ne ha, ovviamente; destro, veloce, salta l’uomo con facilità, va disciplinato tatticamente perché giocare “là” non è come giocare “qua”. Sì, il killer instinct devi averlo a prescindere, ma in Europa gli attaccanti son molto meno individualisti, rispetto al Brasile.

LA CARRIERA – Santos, Santos, ancora Santos. È un altro “menino da Vila”, un altro ragazzo di Vila Belmiro, stadio ed Head Quarter del club paulista. Cresciuto ed esploso col Peixe, esordisce nel Brasileirao il 30 settembre 2018, nella sfida persa con l’Athletico Paranaense. In quella circostanza, diventa (a 16 anni, 8 mesi e 6 giorni) il più giovane calciatore a esordire con la maglia del Santos. nel marzo del 2020, il primo gol da professionista, in Copa Libertadores, contro il Defensa y Justicia, squadra argentina. Con la maglia della Seleçao Under-17, vince il mondiale di categoria nel 2019.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? – Mh. Sono veramente troppi, là davanti, in casa Juve. Poi, ovvio: dovesse esplodere la sua personalità, il suo talento, la sua fame di gol, beh: chi dovesse puntare su di lui si troverebbe in rosa un gioiello, magari preso a pochissimo. Come ultimo slot, si può prendere. Incrociando le dita.