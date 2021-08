Fantacalcio Serie A 2021/22: alla scoperta di… Martin Hongla

Nome: Martin Hongla

Nazionalità: Camerun

Età: 23

Altezza: 181 cm

Nazionale: sì

Piede: destro

Ruolo principale: centrocampista centrale

Eventuali altri ruoli: difensore centrale

Valutazione calciomercato: 5 milioni

Perché acquistarlo: possibile sorpresa

Perché non acquistarlo: giocatore poco offensivo / cartellino facile

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): **

LE CARATTERISTICHE – Duttilità e forza fisica al servizio del centrocampo scaligero. Con Martin Hongla l’Hellas Verona ha piazzato un colpo interessante, perché il ragazzo camerunense è in grado di giocare sia in mezzo al campo (ha un’ottima visione di gioco e si fa valere in fase di rottura) che al centro della difesa. Ha già una discreta esperienza a livello europeo, può mettere in difficoltà il mister Di Francesco già a inizio campionato.

LA CARRIERA – È in Spagna che il giovane Hongla muove i primi passi nel calcio professionistico: il Granada inizialmente punta su di lui, facendolo esordire in prima squadra nella stagione 2016/17, poi lo cede in prestito prima al Barcellona B, poi agli ucraini del Karpaty. Nel 2019 il passaggio all’Anversa, dove Hongla disputa un ottimo campionato (2020/21), realizzando 3 gol in Jupiler Pro League e 2 in Europa League. Vanta già 5 presenze con la maglia dei Leoni Indomabili del Camerun.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? Non è certo un acquisto da fare “a tutti i costi”, ma Hongla può rivelarsi una piacevole sorpresa, come accaduto in passato con Amrabat e Tameze. Potete farci un pensierino come ottavo slot di reparto, ma non aspettatevi troppi bonus.