Fantacalcio Serie A 2021/22: alla scoperta di… Rui Patricio

Nome: Rui Pedro dos Santos Patrício

Nazionalità: Portogallo

Età: 33

Altezza: 189 cm

Nazionale: sì

Piede: sinistro

Ruolo principale: portiere

Eventuali altri ruoli: –

Valutazione calciomercato: 15 milioni

Perché acquistarlo: titolare nella Roma

Perché non acquistarlo: potrebbe pagare l’ambientamento in un altro campionato

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): ****

LE CARATTERISTICHE – Portiere d’esperienza, ciò che cercava Mourinho. Lo conosce, è il numero uno della nazionale portoghese. Leadership, carisma, ottimo para-rigori nonostante la vicenda divenuta meme, agli scorsi Europei, con Pepe e il penalty di Benzema. Sa impostare: cosa fondamentale, per lo Special One. Alto, deciso e puntuale nelle uscite, poco si può dire di lui, in termini negativi; neanche escludendo il lato sportivo: Rui Patricio è uno di quelli che fa spogliatoio.

LA CARRIERA – Il suo anno migliore, il 2016: vince gli europei, entra nei candidati al pallone d’oro, arriverà dodicesimo. Nasce calcisticamente allo Sporting Lisbona, debutta come professionista nel lontano 2006, in patria alzerà tre Coppe di Portogallo, tre Supercoppe e una Coppa di Lega. Nel 2018, l’approdo al Wplverhampton. Tornando alla nazionale, il 2010 l’anno in cui si prende il posto da titolare: non lo abbandonerà più.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? – Se avete voglia di fare una scommessa e, soprattutto, avete desiderio di utilizzare spesso il modificatore di difesa, Ruggeri potrebbe essere l’elemento adatto alle vostre esigenze. Questo perché dal giovanissimo esterno mancino classe 2002 ci si aspettano diversi assist (la Salernitana baserà molto del suo gioco offensivo sulle fasce) e quindi molti punti bonus.Sì, assolutamente. Sarà il titolare nella Roma di Mourinho e, ok i dubbi relativi al suo ambientamento, ma si tratta di uno dei portieri più forti del panorama calcistico internazionale. È da puntarci su.