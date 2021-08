Fantacalcio Serie A 2021/22: alla scoperta di… Stefan Strandberg

Nome: Stefan Strandberg

Nazionalità: Norvegia

Età: 31

Altezza: 189 cm

Nazionale: sì

Piede: destro

Ruolo principale: difensore centrale

Eventuali altri ruoli: mediano

Valutazione calciomercato: 800mila euro

Perché acquistarlo: garantisce sempre la titolarità

Perché non acquistarlo: giocherà in una squadra che soffrirà molto

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): **

LE CARATTERISTICHE – Un difensore centrale forte fisicamente che deve garantire centimetri e sostanza a una difesa che sarà – almeno sulla carta – quasi sempre sotto stress. Queste le caratteristiche principali di Stefan Strandberg, 31enne norvegese volto nuovo della Salernitana di Castori neopromossa in Serie A. Caratteristiche che, secondo le opinioni del tecnico marchigiano che ben conosce il calciatore avendolo avuto alle sue dipendenze a Trapani, saranno molto utili alla causa granata.

LA CARRIERA – Nato a Lyngdal il 25 luglio 1990, Strandberg cresce nel Mandalskameratene con la quale esordisce nel campionato norvegese nel 2007. Indossa poi le casacche del Valerenga, del Bryne e del Rosenborg. Con la squadra più famosa di Norvegia gioca 3 anni, dal 2012 al 2015, vincendo nell’ultima stagione sia il campionato che la coppa nazionale. Nel 2015 passa al Krasnodar, in Russia, dove gioca una sola stagione prima di passare in prestito all’Hannover in Germania. Rientrato in Russia, non trova più spazio nel Krasnodar tant’è vero che disputa 5 partite con la seconda squadra. Nel gennaio 2019, passa all’Ural, club di Ekaterinburg. L’anno dopo, viene ingaggiato dal Trapani con un contratto di 6 mesi e trova Fabrizio Castori. Le 12 presenze contribuiscono a quello che rimane un risultato importante, la salvezza sul campo vanificate dalla penalizzazione inflitte al club. A settembre, ritorna all’Ural dove disputa 17 partite trovando anche un gol. Ora, il passaggio alla Salernitana.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? – Solo in un caso è consigliato l’acquisto. Ossia, quando già avete costruito una difesa titolare e vi serve un calciatore da prendere a 1 milione per completare il reparto. Strandberg è un calciatore poco avvezzo al gol e che farà parte di una difesa destinata a essere sotto pressione nella maggior parte delle occasioni. Quindi, i cartellini fioccheranno. Situazione quindi non propizia dal punto di vista fantacalcistico.