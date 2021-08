Fantacalcio Serie A 2021/22: alla scoperta di… Tammy Abraham

Nome: Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham

Nazionalità: Inghilterra/Nigeria

Età: 23

Altezza: 196 cm

Nazionale: sì (Inghilterra)

Piede: destro

Ruolo principale: centravanti

Eventuali altri ruoli: esterno d’attacco (raro)

Valutazione calciomercato: 40 milioni

Perché acquistarlo: titolare, garantisce un buon numero di gol e assist, si è già adattato agli schemi di Mourinho

Perché non acquistarlo: nel caso si avesse già folla in attacco, sarebbe un peccato tenerlo in panchina

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): ****

LE CARATTERISTICHE – Prima punta completa: veloce, alto, prestante fisicamente. Attacca la profondità, legge l’azione in anticipo, torna spesso a prendersi il pallone sulla trequarti partecipando al gioco. Nella prima uscita di campionato (vittoria per 3-1 sulla Fiorentina) ha fornito due assist, giocando una partita più che buona, andando vicinissimo al gol in più di una circostanza.

LA CARRIERA – Ha un fratello, Timmy, che gioca anche lui a calcio (di proprietà del Fulham, attualmente in prestito al Newport City). Tammy cresce nel settore giovanile del Chelsea, che lo gira al Bristol City (2016/2017, seconda serie inglese) per consentirgli di crescere, fare esperienza. Un mare di gol, per Abraham: è chiaramente di un’altra categoria. Passerà allo Swansea l’anno successivo,, dove però non brillerà: problemi di ambientamento, perfino utile perché gli consentirà di capire come superare i propri limiti. All’Aston Villa, stagione 2018/2019, tutt’altra musica: 25 gol in 37 presenze, che gli valgono la promozione nel Chelsea. Bienni 19-21, 21 gol in 56 partite, poi la chiamata di Mourinho alla Roma.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? – Sì, bisogna dargli fiducia. Parte titolare, davanti a Shomurodov. Ecco: prendere entrambi sarebbe opportuno, per giocare anche sulla staffetta tra i due. L’ambientamento sembra eccellente, ha già detto di amare Roma, la Roma e i suoi tifosi. Prima partita, contro la Fiorentina, due assist. A breve, arriveranno anche i gol.