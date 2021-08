Fantacalcio Serie A 2021/22: alla scoperta di… Tanner Tessmann

Nome: Francis Tanner Tessmann

Nazionalità: Stati Uniti

Età: 20

Altezza: 188 cm

Nazionale: sì

Piede: destro

Ruolo principale: centrocampista centrale

Eventuali altri ruoli: trequartista

Valutazione calciomercato: 1 milione

Perché acquistarlo: dovrebbe essere un titolare acquistabile a poco prezzo

Perché non acquistarlo: troppa poca esperienza per la Serie A in un ruolo cruciale

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): ***

LE CARATTERISTICHE – Dai suoi piedi passeranno le possibilità di salvezza del Venezia. Già, perché Tanner Tessmann, uno dei tanti volti nuovi dei lagunari neopromossi in Serie A, sarà con ogni probabilità il regista di centrocampo del 4-3-3 di Zanetti. Quindi, dovrà dirigere il gioco. E ha tutte le possibilità di farlo, dato che si tratta di un centrocampista centrale dotato sia tecnicamente che fisicamente, abile sia in fase di costruzione che di interdizione.

LA CARRIERA – Nato a Birmingham (Alabama) il 24 settembre 2001, Tessmann a 14 anni fa la sua prima scelta di vita. Rifiuta il tradizionale football americano, declinando l’invito della squadra della Clemson University che gli aveva offerto un ruolo da kicker, e sceglie di iscriversi all’accademia del FC Dallas. Nel 2019, con la squadra riserve dei texani, il North Texas, vince il campionato di USL League (analogo della nostra Serie B). Nella stagione 2020/2021, debutta da titolare nel FC Dallas, giocando 26 partite. Ora il passaggio al Venezia. Tessmann vanta anche 1 presenza in Nazionale, 12 minuti giocati lo scorso 1 febbraio in USA-Trinidad e Tobago 7-0. Non ha fatto parte del gruppo a stelle e strisce che ha vinto la Gold Cup quest’anno.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? – Non giriamo troppo attorno al nocciolo della questione, Tessmann è un giovanissimo calciatore che ben promette ma che è all’esordio assoluto non solo in Serie A ma nel calcio europeo. Quindi, potrebbe pagare lo scotto dell’inesperienza. Però, se avete già titolari in rosa e ne cercate un altro a prezzo di saldo, potrebbe essere il profilo che farebbe al caso vostro.