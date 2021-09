Fantacalcio Serie A 2021/22: alla scoperta di… Zambo Anguissa

Nome: André Frank Zambo Anguissa

Nazionalità: Camerun

Età: 25

Altezza: 184 cm

Nazionale: si

Piede: destro

Ruolo principale: mediano

Eventuali altri ruoli: –

Valutazione calciomercato: 25 milioni

Perché acquistarlo: titolarità nella mediana del Napoli

Perché non acquistarlo: adattamento in squadra e alla Serie A, pochi i probabili bonus

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): **

LE CARATTERISTICHE – Un nuovo mastino per il centrocampo del Napoli di Spalletti. Salutato Bakayoko al termine della scorsa stagione, gli Azzurri ingaggiano dal Fulham (retrocesso in Championship) un calciatore fisicamente molto valido; roccioso dal punto di vista fisico, come certificato dai suoi 184 centimetri di altezza, il camerunense garantisce corsa e polmoni in un settore nevralgico per il successo del 4-2-3-1 spallettiano.

LA CARRIERA – Nativo di Yaoundé, Anguissa muove i primi passi calcistici nella propria città natale: è il Cotonsport Garua il primo club di Anguissa, che però nel 2014 gli frutta la chiamata oltremare del Reims. In Francia passa poi all’Olympique Marsiglia tra le cui fila spicca fino a guadagnarsi la chiamata del Fulham che nel 2018 investe 30 milioni di euro per il mediano camerunense. I Cottagers non hanno molta fortuna in Premier e retrocedono al termine della stagione; Anguissa saluta e vola in Spagna al Villarreal in prestito, tornando a disputare un Campionato in maglia Fulham nel 2020/2021. I londinesi però finiscono nuovamente relegati in Championship, e le strade dei Cottagers e di Anguissa finiscono per separarsi di nuovo.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? Buono slot come 5/o o 6/o centrocampista in un Fantacalcio a 8 o 10 partecipanti, Anguissa ha dalla sua la possibilità di ritagliarsi un posto da titolare nell’undici di Luciano Spalletti. In mediana, accanto a Fabián Ruiz, il camerunense potrebbe gradualmente ritagliarsi uno spazio importante ma le caratteristiche tecniche lo vedono abbastanza poco avvezzo ai bonus; buon colpo, dunque, ma senza investire più del dovuto su di un calciatore che oltre a dover “ufficializzare” la propria titolarità non si preannuncia come portatore di valanghe di gol e assist.