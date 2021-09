Fantacalcio Serie A 2021/22: i consigli sugli assistman

Non bastano i buoni voti in pagella. A Fantacalcio servono soprattutto i bonus, che alla fine della giostra fanno la differenza. Gol segnato e rigore parato apportano un +3 al totale squadra, mentre chi fa assist fornisce un solo punto di surplus, ma che spesso può pesare come un macigno. Mettere i propri compagni nelle condizioni di segnare, però, non è cosa da tutti. Ci vuole arte, fantasia, imprevedibilità e due piedi gentili e raffinati. In base alle statistiche dell’anno scorso e delle stagioni passate, ecco quali sono i principali assistman in Serie A.

I MIGLIORI DELLA SCORSA STAGIONE – La Serie A 2020/21 ha decretato un solo Re degli Assist: si tratta dell’atalantino Ruslan Malinovskyi, che con 12 passaggi vincenti si è messo alle spalle un trio niente male composto dallo juventino Cuadrado, dal napoletano Zielinski e dal romanista Mkhitaryan. Non a caso tutti pezzi pregiati, specialmente se si considera che Cuadrado è fra i difensori. La classifica degli assist vede, a quota 10, altri protagonisti del nostro campionato: Calhanoglu, Ilicic, Milinkovic-Savic, Barrow, Morata, Zapata e Lautaro Martinez. Fra le neo promosse, occhio agli empolesi Bajrami (8 assist nella Serie B 2020/21) e Stulac (7) e al veneziano Aramu (7).

I PRINCIPALI ASSISTMAN DELLE VENTI SQUADRE DI SERIE A

Atalanta: Malinovskyi, Ilicic, Zapata;

Bologna: Barrow, Soriano, Orsolini;

Cagliari: Marin, Zappa, Keita Baldé;

Empoli: Bajrami, Stulac, Di Francesco;

Fiorentina: Biraghi, N. Gonzalez, Torreira;

Genoa: Criscito, Fares, Ekuban;

Inter: Calhanoglu, Lautaro Martinez, Barella;

Juventus: Cuadrado, Morata, Dybala;

Lazio: Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Immobile;

Milan: Rebic, Rafael Leao, Theo Hernández;

Napoli: Zielinski, Insigne, Di Lorenzo;

Roma: Mkhitaryan, Abraham, Lor. Pellegrini;

Salernitana: Djuric, Zortea, Di Tacchio;

Sampdoria: Candreva, Damsgaard, Caputo;

Sassuolo: Berardi, Djuricić, Boga;

Spezia: Bastoni, Gyasi, Reca;

Torino: Belotti, Ansaldi, Brekalo;

Udinese: Pereyra, Deulofeu, Molina;

Venezia: Aramu, Sigurdsson, Peretz;

Verona: Lazović, Faraoni, Barák.