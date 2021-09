Fantacalcio Serie A 2021/22: i consigli sugli attaccanti

Dulcis in fundo, una squadra, per potersi dire completa, ha bisogno di un calciatore che capitalizzi il lavoro fatto dai compagni. Avere gli attaccanti giusti non è una scelta semplice, le insidie sono dietro l’angolo. È facile puntare sul “cavallo sbagliato”, affidarsi a calciatori che poi si rivelano poco redditizi in zona-gol. Ecco le nostre idee per fare un reparto offensivo che può farvi vincere il Fantacalcio!

LE CERTEZZE – Certo, gli addii di Cristiano Ronaldo e Lukaku hanno tolto due sicuri protagonisti. Ma ce ne sono altri che possono ben figurare. Il primo nome della lista è l’immancabile Immobile: il Ciro Nazionale è un papabile vincitore della classifica cannonieri, è rigorista indiscusso e può trovare in Sarri l’allenatore che ne esalta le doti. Citiamo poi Vlahovic: l’ariete viola ha dimostrato un crescendo di prestazioni ed è il terminale offensivo di una squadra che sembra fatta su misura per esaltarne le qualità. Non dimentichiamo poi il duo dell’Atalanta: sia Muriel che Zapata possono arrivare agilmente in doppia cifra, visto il gioco di Gasperini. Attenzione poi a Dzeko, bomber vecchio stampo che non passa mai di moda. Accanto a lui un Lautaro Martinez responsabilizzato dopo la cessione di Lukaku e al centro del progetto interista dopo il rinnovo. Aggiungiamo un po’ di fantasia: potrebbe essere l’anno di Insigne e Dybala, due che sanno dare del tu al pallone. Infine, una certezza è Joao Pedro: rigori e gol da ogni posizione lo rendono appetibile.

LE SORPRESE – È un campionato ricco di esordienti e outsider, partiamo subito da loro. Mancuso ha segnato tanto in B con l’Empoli nei due anni precedenti e può rifarsi anche in Serie A. Si parla di altro tipo di giocatore e altro tipo di squadra, ma Abraham ha la fiducia incondizionata di Mourinho e sembra il titolare designato della Roma allenata dallo Special One. Potenzialmente da doppia cifra anche Arnautovic, riportato in Italia dal Bologna, e Caputo, che a Genova sponda Samp potrebbe replicare le ultime prolifiche stagioni. Una menzione particolare per Raspadori: può essere il suo anno, quella della definitiva consacrazione. La Fiorentina, oltre a Vlahovic, presenta un Nico Gonzalez che sembra tagliato per il nostro campionato. Deulofeu e Pussetto possono rappresentare le sorprese assolute di una Udinese davvero interessante.

GLI SCONSIGLIATI – Non sempre grande squadra equivale ad attaccante prolifico. Un esempio? Sanchez gioca nell’Inter ma, oltre a partire dietro nelle gerarchie, non è un vero e proprio goleador. Vedrà poco il campo Kokorin, grande punto di domanda della Fiorentina, vero e proprio oggetto misterioso fino a questo momento. Muriqi parte dietro Immobile e difficilmente verrà preferito al bomber della Nazionale, così come Borja Mayoral, in questo momento terza scelta alla Roma. Lasciate stare Mraz dello Spezia, così come Bonazzoli della Salernitana, potrebbero essere soldi buttati.

LA NOSTRA SCELTA – Il nostro consiglio è affidarsi ad almeno un attaccante che possa portare un bottino di 15-20 gol. In questo senso Immobile è una certezza, ma anche i due bergamaschi Muriel e Zapata possono fare al caso vostro. Joao Pedro gioca sempre e con ottimo rendimento, non lasciatevelo sfuggire come seconda o terza punta. In effetti l’esperienza ci insegna che è meglio avere un calciatore di una squadra media, ma titolare inamovibile, che uno di una squadra di spicco ma che ha molta concorrenza nel ruolo. A questo proposito ci immaginiamo un Caputo o un Nico Gonzalez sicuri protagonisti, ma non dimenticate i vari Insigne e Dybala, che batteranno i calci di rigore delle proprie squadre.