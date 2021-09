Fantacalcio Serie A 2021/22: i consigli sui cattivi

Tante volte si può perdere una partita, o persino un intero Fantacalcio, per un misero mezzo punto. Chi pratica questo gioco da anni sa che non è un’esagerazione, per gli altri che vi si affacciano soltanto ora, il consiglio è quello di crederci. Mezzo punto, dicevamo, può fare la differenza. E allora è meglio evitare quella tipologia di giocatore che definiremmo “avvezzo” al cartellino, quasi un collezionista di gialli, o peggio di rossi (con conseguente malus da -1). Questi giocatori sono indigesti agli arbitri: allora, a meno che non possiedano altre qualità, fate sì che compaiano il meno possibile nelle vostre fantarose!

I PIÙ CATTIVI DELLA SCORSA STAGIONE – Il più cattivo dello scorso campionato è un giocatore che per la fortuna di voi fantallenatori non giocherà in A quest’anno: trattasi del parmigiano Pasquale Schiattarella (14 gialli e 1 rosso per lui). Ma attenzione, i pericoli sono dietro l’angolo: con 11 gialli, Di Lorenzo, Hernani e Tonelli occupano il secondo posto di questa speciale classifica, che rivela anche altri nomi importanti come Lorenzo Pellegrini (10), Mancini (10), Bani (10), Thorsby (10), Ceccherini (10), Lucas Leiva (10) e Toloi (10). L’attaccante più “cattivo” invece è Pavoletti (8 ammonizioni), mentre fra i portieri occhio a Musso, che con la maglia dell’Udinese ha racimolato 5 gialli nello scorso torneo.

I COLLEZIONISTI DI CARTELLINI DELLE VENTI SQUADRE DI SERIE A

Atalanta: Tolói, de Roon, Djimsiti;

Bologna: Schouten, Dominguez, Svanberg;

Cagliari: Nández, Pavoletti, Strootman;

Empoli: Tonelli, Stulac, S. Romagnoli;

Fiorentina: Castrovilli, Biraghi, Pulgar;

Genoa: Bani, Badelj, Sturaro;

Inter: Brozović, A. Bastoni, Lautaro Martinez;

Juventus: Cuadrado, Kulusevski, Locatelli;

Lazio: Lucas Leiva, Akpa Akpro, Acerbi;

Milan: T. Hernández, Kessié, Calabria;

Napoli: Di Lorenzo, Koulibaly, Lozano;

Roma: Pellegrini, Mancini, Kumbulla;

Salernitana: Gyomber, Gagliolo, Di Tacchio;

Sampdoria: Thorsby, Ekdal, Adrien Silva;

Sassuolo: M. Lopez, G. Ferrari, Chiriches;

Spezia: S. Bastoni, Erlic, Bourabia;

Torino: Rincón, Verdi, Lukic;

Udinese: Arslan, Pereyra, Zeegelaar;

Venezia: Fiordilino, Crnigoj, Mazzocchi;

Verona: Ceccherini, Dawidowicz, Faraoni.