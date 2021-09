Fantacalcio Serie A 2021/22: i consigli sui portieri

Molti ritengono che la base di un buon Fantacalcio sia avere un portiere affidabile, il suo secondo e il suo terzo. Altri invece sostengono che è meglio avere più scelta nel reparto, magari prendendo tre outsider del ruolo. Ma qualunque sia la strategia da adottare, la scelta dell’estremo difensore non è mai semplice. Ecco i nostri consigli su chi dovete assolutamente prendere e chi, invece, è meglio evitare.

LE CERTEZZE – Teoricamente la scelta del portiere è un affare semplice: più forte è la squadra in cui gioca, più possibilità ci sono che faccia bene. In questa ottica è impossibile non annoverare tra i papabili Handanovic e Sczcesny: difendono la porta delle due squadre favorite per lo scudetto, quindi rimangono, nonostante qualche incertezza, tra i migliori da prendere. Inseriamo in questa lista anche due nuovi volti: Rui Patricio, che in avvio di campionato non ha sembrato patire l’impatto con il calcio italiano; e Maignan, che deve sì raccogliere la difficile eredità lasciata da Donnarumma ma ha i numeri giusti per diventare protagonista. Non dimentichiamoci però di Musso, neo acquisto dell’Atalanta, e Meret, che possono beneficiare delle prestazioni delle loro squadre. Inseriamo anche Reina, che sembra aver blindato la titolarità nella nuova Lazio di Sarri.

LE SORPRESE – Il primo nome che ci viene in mente è Silvestri. Ha fatto vedere buone cose con la maglia del Verona e nell’Udinese può confermarsi. Anche Consigli può essere un nome “spendibile”: le squadre di Dionisi prendono pochi gol e potrebbe regalare anche qualche bonus-rigore. Nel novero delle possibili sorprese mettiamo anche Milinkovic-Savic, che finalmente ha trovato la maglia da titolare nel Torino e può diventare fondamentale, soprattutto se la squadra riuscirà ad assimilare i dettami di Juric. Infine citiamo Dragowsky: il portiere polacco può spiccare definitivamente il volo, soprattutto se la Fiorentina di Italiano riuscisse a trovare la giusta quadratura in difesa.

GLI SCONSIGLIATI – Ci sono portieri di squadre che saranno costrette a soffrire fino alla fine. Inoltre, in alcune situazioni non c’è nemmeno la sicurezza che ci sarà un titolare fisso. Prendiamo Venezia e Spezia, ad esempio. In Laguna si giocano il posto Lezzerini e il finlandese Maenppa, mentre in Liguria Provedel potrebbe scalzare Zoet. Aggiunto al fatto che non si tratta di due squadre che prenderanno pochi gol, evitate di acquistarli. C’è poca fiducia anche in Belec, fido estremo difensore di una Salernitana che non sembra avere una difesa imperforabile. Aggiungiamo Montipò del Verona: il cambio Juric-Di Francesco potrebbe portare a un numero maggiore di gol presi.

LA NOSTRA SCELTA – Come dicevamo nel preambolo, bisogna intanto scegliere che filosofia seguire. Se si vogliono tre portieri della stessa squadra meglio puntare sui nomi sicuri: uno tra Sczesny, Handanovic, Maignan, Rui Patricio, con eventualmente l’opzione Musso da non sottovalutare. Altrimenti, se si vogliono tre outsider, vi potrebbero far comodo le griglie per vedere chi gioca in casa e chi in trasferta. Alcune coppie: Cragno-Consigli; Sirigu-Audero; Dragowsky-Vicario; Silvestri-Milinkovic-Savic.