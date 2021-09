Fantacalcio Serie A 2021/22: i consigli sui rigoristi

Sono i primi calciatori che ogni giocatore di fantacalcio segna col circoletto rosso nel listone: i rigoristi. E i circoletti diventano due se i designati a calciare dagli undici metri non sono attaccanti, ma centrocampisti o meglio ancora, difensori. In questo caso, se si attua il cosiddetto modificatore della difesa, prendere un cecchino infallibile dal dischetto potrebbe rivelarsi addirittura decisivo.

LE CERTEZZE – Non si può non partire dai rigoristi delle squadre più forti tecnicamente parlando, che godranno di massime punizioni a favore entrando spesso nelle aree avversarie. Quindi Immobile, Veretout e Kessié sono tre pilastri da questo punto di vista. Però, dicevamo, dei “non attaccanti” rigoristi. Il portabandiera, in questa particolare specifica, resta il buon Mimmo Criscito, difensore del Genoa ma quasi infallibile quando si tratta di calciare dagli 11 metri. Così come due garanzie rimangono Joao Pedro e Quagliarella.

LE SORPRESE – Le possibili sorprese vanno ricercate in quelle squadre con un gioco prettamente offensivo e che quindi possono avere rigori a favore quasi come le grandi. Quindi, da sottolineare sono Verde dello Spezia, Mancuso dell’Empoli e Veloso del Verona. Occhio anche a Orsolini del Bologna che ha sopravanzato nelle gerarchie Barrow. Infine, in casa Udinese, al posto di De Paul, dovrebbe essere Pereyra il nuovo rigorista.

GLI SCONSIGLIATI – Vero, l’Atalanta è una delle squadre che segna di più, ma con i rigori la Dea ha sempre avuto un rapporto più d’odio che d’amore, quindi gli atalantini sono sconsigliati. Così come è sconsigliato Insigne, grande calciatore ma non proprio infallibile dal dischetto. Da evitare assolutamente i calciatori di squadre che segneranno col contagocce. Vale a dire quelli di Salernitana e Venezia. Poi, ci sarebbe Berardi. Il campione d’Europa è rimasto sì al Sassuolo, ma non certo in maniera entusiastica. E questo potrebbe ripercuotersi sulla sua stagione.

LA NOSTRA SCELTA – Un mix di sicurezze e di sorprese, questo il nostro consiglio. Quindi, Veretout e Kessié senza dubbio, ma ci aggiungeremmo Criscito, Veloso e Mancuso. Questi ultimi tre sono rigoristi che potrebbero essere acquistati a un prezzo decisamente competitivo.