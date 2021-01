Gara rinviata per maltempo, l’arbitro spiega le ragioni in diretta televisiva (VIDEO)

Oltre ai rischi legati allo scoppio di nuove positività al Coronavirus, anche il maltempo ha costretto al rinvio alcune partite. È andata così per Charlton-Portsmouth, sfida tra due ex club storici della Premier League oggi in League One che si sarebbe dovuta giocare oggi pomeriggio, ma la troppa pioggia ha impedito anche soltanto di iniziare la partita.

Back at The Valley…

Curiosamente, l’ex arbitro internazionale di Premier League Bobby Madley, designato per la gara, è stato intervistato in televisione e, in circa 4 minuti, ha spiegato le ragioni per cui ha deciso di sospendere la partita, offrendo soprattutto motivazioni legate al rispetto della salute dei giocatori. L’intervista è stata poi trasmessa sulle televisioni locali delle località di provenienza delle due squadre, ma si tratta di un episodio curioso, a cui non siamo abituati in Italia. In Inghilterra, infatti, i direttori di gara possono parlare in televisione, normalmente dopo aver avvisato anche l’Organo Tecnico. Il gesto è stato tra l’altro molto apprezzato da parte di entrambe le tifoserie, a testimonianza che sentire le parole direttamente dall’arbitro aiuterebbero in tante situazioni a calmare gli animi e ad avere un quadro più chiaro e lineare per le decisioni che vengono prese, anche soltanto per il rinvio di una partita.

“We have to think about the safety of the players.”

Referee Bobby Madley speaks to Valley Pass Live to explain his decision to postpone this afternoon’s match against @Pompey… #cafc pic.twitter.com/mWSpQpGyXH

— Charlton Athletic FC (@CAFCofficial) January 30, 2021