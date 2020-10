Hellas Verona – Genoa è finita 0-0 (HIGHLIGHTS)

Il Genoa, dopo giorni intensi a causa delle tante positività al coronavirus, nel monday night della quarta giornata di Serie A scende in campo al Bentegodi contro un Hellas Verona guidato da un grande ex, Ivan Jurić. C’è Perin tra i pali, ed è una bella notizia: era uno dei positivi al Sars-CoV-2. Più reattivo il Verona, in avvio, Jurić chiede di tirare spesso da fuori, buon ritmo. È l’Hellas a creare di più, il Genoa si limita a contenere, e magari affidarsi ai cambi per provare l’effetto sorpresa. Che non c’è. Al triplice fischio è 0-0.