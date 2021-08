Hockey ghiaccio – L’Italia a Riga per la caccia al pass olimpico

Da giovedì 26 agosto la nazionale maschile di hockey ghiaccio scenderà in campo a Riga per disputare il torneo di qualificazione olimpica: in palio uno degli ultimi posti disponibili ai prossimi giochi olimpici invernali di Pechino. Gli azzurri sfideranno subito i padroni di casa della Lettonia, l’avversario più difficile e il principale candidato per la vittoria del mini girone. Nell’ultimo precedente ai Mondiali disputati sempre a Riga i lettoni si imposero con un netto 3-0.

A seguire la gara con la Francia il 27 agosto: contro i transalpini l’Italia ha registrato la sua ultima vittoria internazionale, quando si impose in amichevole a maggio con una rete siglata da Miceli. Chiusura di torneo con l’Ungheria, nazionale promossa dal turno preliminare di Nottingham dove ha eliminato i padroni di casa della Gran Bretagna, la Romania e l’Estonia. A differenza di quattro anni fa l’Italia ha potuto sfruttare una graduatoria migliore, che le ha permesso di accedere direttamente all’ultimo turno evitando il passaggio per le pre qualificazioni. Il percorso di avvicinamento della squadra di coach Greg Ireland non è stato dei migliori, anche se solo nell’ultima amichevole con l’Austria il tecnico azzurro ha potuto finalmente contare su una rosa rinforzata dal punto di vista qualitativo con gli ultimi arrivi in gruppo. L’Austria in quell’occasione si è imposta per 4-1 segnando tre reti in power play e punendo l’indisciplina azzurra, l’Italia però ha mostrato una buona grinta in fase offensiva mancando solo di precisione davanti porta.

Quello di Riga non sarà l’unico torneo in programma. A Oslo la Norvegia ospiterà Danimarca, Corea del Sud e Slovenia, mentre a Bratislava sarà sfida tra Slovacchia, Bielorussia, Austria e Polonia. Queste le nazionali già qualificate per le Olimpiadi: Canada (campione del Mondo), Finlandia, Stati Uniti, Germania, Svezia, Repubblica Ceca, Svizzera, Russia (campionessa olimpica in carica), e Cina in qualità di paese ospitante. L’Italia invece manca dalle Olimpiadi dall’edizione casalinga del 2006 a Torino.