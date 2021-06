Hockey pista – L’Amatori Lodi è Campione d’Italia

Va all’Amatori Lodi l’edizione numero 89 del Campionato Italiano di hockey pista maschile. I giallorossi hanno superato in gara 5 della finale tricolore i rivali del Forte dei Marmi, conquistando il quarto scudetto della loro storia. Lodi chiude quindi la stagione con il double dopo aver vinto anche la Coppa Italia nella finalissima disputata ad aprile sempre contro i toscani.

Una stagione regolare che ha visto Lodi e Forte dei Marmi principali protagoniste nel contendersi il primato in classifica. Alle loro spalle ha provato a tenere lo stesso passo il Trissino, giunto terzo a soli due punti dalla seconda posizione. I veneti però sono usciti subito di scena ai quarti insieme al Sarzana, quarta forza del campionato. In semifinale il Forte dei Marmi è stato costretto ad allungare fino a gara 5 per avere la meglio nel derby con il Follonica, tutto liscio invece per Lodi contro un coriaceo Bassano. La finale ha rispettato dunque la graduatoria mettendo contro le due principali candidate per la vittoria del titolo. Lodi si è portata subito avanti vincendo le prime due sfide della serie tricolore, ma i toscani hanno risposto riportando la situazione sul 2-2. L’ultima gara, quella decisiva, si è disputata martedì sera al PalaForte: match aperto dalla doppietta di Mendez per l’iniziale doppio vantaggio di Lodi, mentre il Forte faticava in fase offensiva. Nella ripresa la rete di Compagno per la terza marcatura giallorossa, ma i padroni di casa hanno reagito con una doppietta di Ambrosio che ha tenuto vivo il match fino alla fine. Il calore del pubblico di casa non è bastato a trascinare il Forte dei Marmi al pareggio e l’Amatori Lodi ha chiuso la gara sul 3-2 festeggiando la conquista del titolo.