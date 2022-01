Hockey pista – Rinviato il derby Forte dei Marmi-Grosseto

Ieri sera dovevano scendere in campo il Forte dei Marmi e il Grosseto per la prima partita del 2022 della Serie A1 maschile e per l’unica gara in programma della 13/a giornata. Il match invece è stato posticipato al 26 febbraio. Il Covid dunque blocca ancora il campionato comportando al posticipo di due intere giornate. Si spera di poter vedere finalmente dell’hockey pista giocato tra il 15 e il 16 gennaio restando ottimisti sul recupero dei vari giocatori bloccati dalle positività. In quella data si ripartirà con il Trissino sempre più capolista a punteggio pieno e con una gara da recuperare: una stagione fin qui eccezionale. Dietro inseguono le toscane Follonica e Forte dei Marmi insieme al Vercelli, che ha concluso il 2021 con due successi. Molto più arretrato l’Amatori Lodi, vittima di un dicembre da dimenticare: in pochi giorni infatti sono arrivate le sconfitte con Forte dei Marmi e Trissino.