Hockey prato – Argentia conquista lo Scudetto femminile

Il primo Scudetto dell’hockey prato è stato assegnato. Al termine di uno spareggio molto combattuto contro la Polisportiva Valverde, l’Argentia, compagine di Gorgonzola, si è imposta agli shoot out conquistando il primo Campionato Italiano della propria storia. Un epilogo giocato sul filo dell’equilibrio sul neutro di Bra con l’Argentia avanti grazie alla rete di Norbis, ma raggiunta nel finale dal rigore realizzato da Huertas. Le avversarie siciliane si sono confermate bestia nera del team guidato da Luca Fabrizio: in stagione regolare infatti la Valverde è stata l’unica società in grado di strappare punti alle lombarde. A decidere l’assegnazione del titolo è stata la parata sulla conclusione della Andini. Il prossimo appuntamento, sempre a Bra, sarà la Final 4 per decretare la squadra Campione d’Italia nell’hockey prato maschile.