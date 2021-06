Hockey prato – Bra e Argentia centrano il Double

Bra e Argentia, le due formazioni neo campionesse d’Italia rispettivamente in campo maschile e femminile, portano a termine la propria stagione conquistando anche la Coppa Italia e realizzando un prestigioso “Double”.

I gialloneri del Bra hanno conquistato il trofeo nella Final Four disputata al Tre Fontane di Roma. I piemontesi si sono congedati con due ulteriori vittorie che hanno allungato la loro striscia di imbattibilità: in semifinale successo contro il Butterfly Roma (3-2) mentre in finale vittoria per 2-1 sul Ferrini con rete decisiva realizzata da Koshelenko. Una stagione da incorniciare per il Bra, una squadra praticamente perfetta grazie anche alle prodezze del suo portiere Francesco Padovani, premiato come miglior estremo difensore del campionato, e del suo capocannoniere Nicholas Chiesa.

La fase finale della Coppa Italia femminile invece è andata in scena a Bra con sei formazioni a contendersi il trofeo. L’HC Argentia è stata roboante nelle fasi iniziali con otto reti al Cus Pisa e sette nella semifinale contro il Butterfly. Come accaduto nel recente spareggio Scudetto, sono stati necessari gli shoot out per decretare il trionfo dell’Argentia ai danni delle sarde del Ferrini. Per la società di Gorgonzola si tratta della prima Coppa Italia in bacheca. Shoot out anche nella finalina con il Butterfly Roma che ha chiuso terzo davanti all’Amsicora.