Hockey prato – Gli azzurri trovano il pass per le qualificazioni mondiali

La nazionale maschile del CT Gianluca Cirilli chiude al quinto posto l’Europeo B in Polonia. Un piazzamento importante perché permette all’Italia di ottenere l’ultimo pass disponibile per le qualificazioni Mondiali in programma a ottobre a Cardiff.

EuroHockey Championship II in cui la nostra nazionale si è ben comportata. Al netto 4-1 nella partita d’esordio sulla Croazia infatti è seguito uno storico pareggio contro la fortissima Irlanda, testa di serie numero uno della rassegna: decisivo il pareggio di Francois Sior che ha risposto alla rete del veterano irlandese O’Donoughe. La sconfitta contro i padroni di casa polacchi per 2-0 purtroppo ha estromesso gli azzurri dalle semifinali e dal sogno di una possibile promozione nell’Elite dell’hockey europeo.

Gli azzurri però hanno saputo assorbire il colpo e una volta tornati in campo è arrivata una pronta vittoria di misura contro l’Ucraina, avversaria difficile piegata grazie alla rete di Mattia Amorosini. Nell’ultima decisiva sfida contro la Svizzera, disputata questa mattina, è bastato un pareggio 2-2 per certificare la vetta della pool C e staccare un biglietto per Cardiff; contro gli elvetici l’Italia si è portata avanti sul 2-0 con Nunez e Keenan, ha sfiorato più volte la terza marcatura e poi è stata protagonista della rimonta avversaria fortunatamente indolore per le sorti della nostra nazionale.