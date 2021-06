Hockey prato – Il Bra le vince tutte e conquista l’ottavo titolo

Il Bra festeggia la conquista del suo ottavo titolo nazionale. I piemontesi si sono imposti con ampio merito nella Final Four tricolore maschile disputata tra le mura amiche. Qualificatasi dopo aver concluso la stagione regolare a punteggio pieno, la formazione giallonera ha superato in semifinale l’Amsicora e in finale la Polisportiva Ferrini con lo stesso medesimo risultato di 3-1 dopo aver subito inizialmente in entrambe le occasioni la rete avversaria. Una stagione da totale protagonista per il Bra, laureatasi Campione d’Italia con un bottino finale di sedici vittorie su altrettanti incontri disputati. Il terzo posto è andato all’Amsicora, mentre il Tevere Eur, che aveva chiuso prima nel girone B, si è dovuto accontentare del quarto posto. Un fine settimana ricco di verdetti per concludere la stagione dei club nell’hockey prato. Il Cus Pisa e il Suelli scendono in A2 insieme ad Adige e Polisportiva Juvenilia. Salgono nella massima serie invece Lazio e Cus Cagliari che contribuiscono ad aumentare il numero di compagini laziali e sarde nella Serie A1.