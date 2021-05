Hockey prato, la corsa allo scudetto entra nella fase decisiva

Iniziano le settimane decisive per il campionato di hockey prato. La Serie A1 maschile quest’anno ha proposto una formula innovativa con la divisione in due raggruppamenti e la post-season in fasi distinte: pre-playoff e Final Four. Il primo atto andrà in scena nel fine settimana a Roma sui campi del Tre Fontane e del Giulio Onesti all’Acquacetosa. Quattro partite secche in programma sabato da cui usciranno i nomi delle vincenti per le sfide del giorno successivo. in palio gli ultimi due posti disponibili nella Finale a quattro di Bra.

Un programma intenso in terra capitolina con in palio gli ultimi due posti disponibili per la Finale di Bra. A quest’ultimo appuntamento sono già qualificati i padroni di casa protagonisti di un campionato perfetto con 14 vittorie su altrettanti incontri; piemontesi dunque senza rivali nel girone settentrionale. L’altra compagine con in tasca un biglietto è la Tevere Eur che ha avuto la meglio in un agguerrito girone B. I capitolini hanno viaggiato di rincorsa, ai primi di maggio un’importante vittoria in casa di misura con l’Amsicora a cui è seguita la difesa del primato all’ultima giornata contro la Polisportiva Ferrini.

Tante le squadre osservate speciali per domani. L’Amsicora è a caccia di riscatto dopo aver subito un calo di risultati nella seconda fase della stagione. In caso di vittoria contro il Città del Tricolore, in serie positiva da quattro giornate, i sardi potrebbe affrontare un avversario ostico e delicato come il Bonomi. Nell’atra parte del tabellone invece vuole dire la sua la Polisportiva Ferrini che ha pagato molto gli scontri diretti durante la stagione regolare.

Domani cominciano anche i playout per decretare le quattro retrocessioni in Serie A2. Rischiano tanto Pisa, Suelli e soprattutto l’Adige dopo aver concluso senza punti il proprio girone. Bologna, Bondeno e Juvenilia le altre squadre chiamate a quest’ultima fase di sofferenza. Sarà un sabato decisivo pure per la Serie A1 femminile. Alle ore 15.00 la Valverde ospiterà le romane del Butterfly; le padrone di casa sono obbligate a vincere per poter disputare lo spareggio scudetto con l’Argentia; in caso di pareggio o sconfitta infatti saranno quest’ultime a festeggiare la conquista del titolo nazionale.

SERIE A1 MASCHILE

PRE PLAY OFF – SABATO 22

Hockey Bonomi-HC Roma (A)

HP Valchisone-Butterfly HCC (B)

Pol. Ferrini-CUS Padova (C)

Amsicora-Città Tricolore (D)

PRE PLAY OFF – DOMENICA 23

Vincenti A vs D

Vincenti B vs C

Perdenti A vs D

Perdenti B vs C