I Pionieri del Calcio – La battaglia di Bramall Lane: la prima rissa in un campo di calcio

Prima di potervi raccontare questo episodio, occorre circoscrivere i fatti ai tempi in cui si svolsero. Siamo nel 1862, il calcio non ha ancora trovato le sue regole comuni. Ma intanto nella città di Sheffield sono nate le prime due squadre unicamente dedicate al football. Una è lo Sheffield FC, l’altra l’Hallam FC. Le due compagini “cugine” si affrontano per la seconda storica volta il 29 dicembre 1892 (la prima era stata il 26 dicembre 1860) nel leggendario stadio Bramall Lane, che tutt’oggi è considerato lo stadio più vecchio del mondo a essere ancora utilizzato.

L’incontro era stato organizzato per raccogliere fondi in favore del Lancashire Distress Fund, istituito per aiutare i lavoratori del cotone locale spinti nella miseria dagli effetti che la Guerra Civile Americana aveva avuto sull’industria del cotone. Si sarebbe giocato con le celebri Sheffield Rules, ossia le regole della città di Sheffield. Regole che oggi potrebbero sembrarci inconcepibili ma che all’epoca erano ritenute normali. Ad esempio era consentito usare le mani per spingere e per colpire la palla, ma senza trattenerla. Oppure era lecito spingere un avversario con le mani oppure sgambettarlo.

La partita si svolse in tre ore di gioco, ma nonostante ciò nessuna delle due squadre riuscì a trovare la via della rete. Il risultato di 0-0 non divertì probabilmente il pubblico occorso. Ma ci fu un episodio che rese storico questo match. Ci fu la prima rissa che il mondo del calcio ricordi, protagonisti i due calciatori Nathaniel Creswick (Sheffield FC) e William Waterfall (Hallam FC). Come riportò il quotidiano cittadino Sheffield Indipendent, i due vennero alle mani scatenando immediate reazioni in campo e in tribuna: “I giocatori e gli spettatori si sono riversati in campo in un free-for-all (uno contro tutti, ndr), ma alla fine il consiglio dei più saggi ha riportato la calma e il gioco è ripreso”. Waterfall, che aveva colpito ripetutamente Creswick, non fu espulso come chiedeva a gran voce il pubblico di casa, ma finì la sua partita in porta.

In realtà pare che Creswick non fosse esente da colpe. Una settimana dopo il misfatto, l’Hallam inviò una lettera allo stesso Sheffield Indipendent per difendere Waterfall e dire la sua versione dei fatti. “All’inizio della partita Creswick aveva minacciato Waterfall con la violenza se avesse osato affrontarlo di nuovo. Più tardi, durante il gioco, quando tutti i giocatori aspettavano una decisione degli arbitri, Creswick ha preso la palla da uno dei nostri giocatori e ha iniziato a calciarlo verso la porta. È stato accolto da Waterfall che lo ha caricato. A questo punto Creswick ha colpito in faccia Waterfall, che ha restituito il pugno”.

Comunque siano andati i fatti, rimarrà la prima rissa che il mondo del calcio abbia conosciuto. Per tutti gli sportivi di Sheffield quella sarà semplicemente la Battaglia di Bramall Lane.