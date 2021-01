I pronostici per la 17a giornata Serie A 2020-2021

Ecco i nostri pronostici per la 17/a giornata della Serie A 2020-2021:

BENEVENTO-ATALANTA

Allo stadio Vigorito si affrontano due delle squadre più in forma della Serie A: il Benevento, dopo aver vinto in trasferta a Cagliari, prova a mettere in difficoltà anche l’Atalanta, tornata fabbrica da gol in questo 2021. Ci aspettiamo dunque molte reti e consigliamo l’Over 3.5, il multigol 4-6 e azzardiamo il gol di entrambe le squadre in entrambi i tempi.

GENOA-BOLOGNA

Dopo aver tenuto testa al Sassuolo senza aver però raccolto punti, il Genoa ospita un Bologna che ha visto sfumare la vittoria contro l’Udinese solo nel finale di gara. Dovrebbe svilupparsi una gara equilibrata e quindi suggeriamo il segno X, il gol di entrambe le squadre e il risultato esatto 1-1.

MILAN-TORINO

La sconfitta contro la Juventus non ha lasciato eccessivi strascichi in casa rossonera, dal momento che la prestazione è stata comunque molto buona. I rossoneri, però, non dovrebbero recuperare nessuno dall’infermeria, con il solo Tonali che torna disponibile dopo il turno di squalifica. Il Torino, in scia positiva da quattro partite, spera di regalare una soddisfazione al proprio allenatore, il cui trascorso in rossonero non è stato propriamente brillante. Ci giochiamo il segno 1, il gol di entrambe le squadre e il parziale pt/finale 2/1.

ROMA-INTER

Dopo aver superato il Crotone e avvicinato le prime due posizioni, la sorprendente Roma di Fonseca può tentare l’aggancio sull’Inter. I nerazzurri, sconfitti a sorpresa in casa della Sampdoria dopo otto successi consecutivi, dovrebbero recuperare Lukaku, elemento fondamentale per la squadra di Conte. Ci aspettiamo una gara equilibrata e suggeriamo il segno X, il gol di entrambe le squadre e l’Over 2.5.

HELLAS VERONA-CROTONE

Dopo essere andata vicina al successo contro il Torino, l’Hellas Verona riprende la sua marcia in casa contro l’ultima della classe, il Crotone. I calabresi, dopo la batosta inflitta dall’Inter, hanno perso un’altra gara in modo decisamente netto contro la Roma. Optiamo per l’1, per il No Gol e indichiamo Zaccagni come possibile marcatore.

PARMA-LAZIO

La netta sconfitta contro l’Atalanta è costata la panchina a Liverani, che ha lasciato il posto a D’Aversa. La prima gara del nuovo/vecchio tecnico dei ducali sarà al Tardini contro la Lazio, un avversario tutt’altro che agevole. Puntiamo sul 2, sul solito Immobile come marcatore e sul risultato esatto 1-3.

UDINESE-NAPOLI

Il pareggio acciuffato nei minuti di recupero ha permesso all’Udinese di fare un passetto in avanti in classifica, dove attualmente occupano il tredicesimo posto. Al Friuli arriva un Napoli deluso e arrabbiato dopo la beffa subita contro lo Spezia, bisognoso di centrare la vittoria dopo aver conquistato solo quattro punti nelle ultime cinque giornate. Siamo orientati sull’X2, sull’Under 3.5 e sul risultato esatto 0-2.

FIORENTINA-CAGLIARI

La sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio è un passo falso che si può accettare visto l’avversario, ma contro il Cagliari la Fiorentina si gioca un importante scontro diretto. I sardi sono a una lunghezza di distanza dai viola e proprio come loro stanno conducendo un campionato al di sotto delle aspettative. Scommettiamo sull’1X, sul gol di entrambe le squadre e sul Multigol 2-3.

JUVENTUS-SASSUOLO

Il successo di San Siro contro il Milan ha rilanciato le ambizioni tricolori della Juventus, distante sette punti dalla vetta ma con una partita da recuperare. L’avversario non è però dei più agevoli, dal momento che il Sassuolo è a un solo punto di distanza dai bianconeri. Crediamo che gli uomini di Pirlo avranno la meglio, quindi consigliamo l’1, Ronaldo primo marcatore e Over 2.5 della squadra in casa.

SPEZIA-SAMPDORIA

L’insperato e incredibile successo ottenuto a Napoli ha rilanciato lo Spezia dopo un periodo particolarmente complicato. Contro la Sampdoria, altra squadra uscita trionfante dall’ultimo turno di campionato contro l’Inter, sarà un derby ligure aperto a ogni risultato: puntiamo sull’X2, sull’Under 3.5 e sul risultato esatto pt 0-0.