I pronostici per la 18a giornata Serie A 2020-2021

Ecco i nostri pronostici per la 18/a giornata della Serie A 2020-2021:

LAZIO-ROMA

La Lazio si presenta alla stracittadina a -6 dalla Roma: i biancocelesti, dopo aver recuperato due punti nell’ultimo turno di campionato ai cugini, devono tentare di far risultato pieno per avvicinarli ulteriormente. La Roma, dal canto suo, ha mantenuto il terzo posto in classifica in solitaria pareggiando allo scadere contro l’Inter. Senza dubbio fino a questo momento è la Roma ad aver condotto un cammino migliore, ma il derby è una partita a sé: puntiamo sull’1X, sul gol di entrambe le squadre e su Immobile primo marcatore.

BOLOGNA-HELLAS VERONA

La sconfitta in casa del Genoa è stato un brutto passo falso per il Bologna ma, nonostante questo, i felsinei sono ancora a +5 dalla zona retrocessione. I rossoblù ospitano una delle squadre rivelazione di questo campionato, l’Hellas Verona, vittorioso nell’ultimo turno di campionato contro il Crotone. Optiamo per l’X2, consigliando anche il gol di entrambe le squadre e il risultato esatto pt 1-1.

TORINO-SPEZIA

Dopo essere stato sconfitto dal Milan in campionato, il Torino ha perso contro i rossoneri anche in Coppa Italia, anche se solamente ai rigori. I 120 minuti disputati potrebbero pesare sulle gambe dei granata e il loro mister Giampaolo ha sottolineato a più riprese la stanchezza dei suoi uomini in questo filotto di partite. Lo Spezia, dopo aver superato 2-1 il Napoli, si è ripetuto con il medesimo risultato contro la Sampdoria, facendo un grande balzo in classifica. I liguri, però, probabilmente non potranno disporre del talento di Nzola. Tentiamo il segno X, l’Under 3.5 e il risultato esatto 1-1.

SAMPDORIA-UDINESE

Sampdoria e Udinese stanno conducendo un campionato di alti e bassi, in cui faticano a trovare la continuità. Entrambe sconfitte per 2-1 nell’ultimo turno di campionato, rispettivamente da Spezia e Napoli, le due squadre si affrontano in una gara importante per tenere a distanza le inseguitrici. Tra le due è senza dubbio l’Udinese a essere più in difficoltà, avendo 4 punti in meno in classifica rispetto ai blucerchiati. Ci attendiamo una gara equilibrata e suggeriamo l’1X, l’Under 3.5 e l’Under 0.5 pt.

NAPOLI-FIORENTINA

Dopo aver superato l’Udinese in pieno recupero e dopo aver avuto la meglio dell’Empoli, seppur con qualche difficoltà, in Coppa Italia, il Napoli affronta la Fiorentina conscio di non poter sbagliare, in una giornata in cui fioccano gli scontri diretti d’alta classifica. I viola sono reduci dalla vittoria contro il Cagliari in campionato e dalla sconfitta ai supplementari contro l’Inter in Coppa Italia. Ci giochiamo l’1, l’Under 3.5 e il risultato esatto 2-0.

CROTONE-BENEVENTO

Sfida importantissima tra due neopromosse che stanno vivendo un’annata molto diversa: il Crotone è ultimo in classifica e non sembra attrezzato per poter mantenere la categoria, mentre il Benevento sta sorprendendo tutti con un avvio di stagione ottimo e 21 punti già conquistati. Scegliamo l’X2, l’Over 2.5 e il parziale pt/finale 2/2.

SASSUOLO-PARMA

Entrambe sconfitte nell’ultimo turno di campionato (rispettivamente da Juventus e Lazio), Sassuolo e Parma si affrontano in una gara importante per entrambe: i neroverdi vogliono continuare a coltivare sogni d’alta classifica, mentre i ducali si trovano in piena zona retrocessione. Puntiamo sull’1, sull’Over 2.5 e sul multigol 3-4 della squadra di casa.

ATALANTA-GENOA

L’Atalanta sta risalendo la china in classifica e, considerando che deve ancora recuperare la gara contro l’Udinese, potrebbe essere a -6 dal Milan, prossimo avversario in campionato. Prima della grande sfida, però, i bergamaschi devono fare il loro dovere in casa contro il Genoa, in ripresa da quando è arrivato Ballardini. Consigliamo l’1, il No Gol e il multigol squadra di casa 3-4.

INTER-JUVENTUS

A San Siro si sfidano le due più accreditate inseguitrici del Milan, l’Inter e la Juventus. Entrambe hanno dovuto disputare 120 minuti nel turno infrasettimanale di Coppa Italia e si presentano a questa partita in condizioni differenti: l’Inter ha rallentato con un punto in due partite dopo il filotto di vittorie, mentre la Juventus ha inanellato tre successi importanti dopo il ko contro la Fiorentina. Ci aspettiamo una gara intensa e nervosa, puntiamo sul segno X, sul gol di entrambe le squadre e sul risultato esatto 2-2.

CAGLIARI-MILAN

Il Cagliari si trova a soli due punti dalla zona retrocessione e sta conducendo un cammino deludente rispetto alle aspettative. Il Milan ha reagito bene alla sconfitta contro la Juventus, battendo il Torino in campionato e poi ai rigori in Coppa Italia. I rossoneri recuperano pedine fondamentali come Ibra, Saelemaekers e probabilmente Bennacer e l’emergenza legata all’infermeria sembra essere alle spalle. Consigliamo il 2, il No Gol e il risultato esatto 0-2.