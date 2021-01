I pronostici per la 19a giornata Serie A 2020-2021

Ecco i nostri pronostici per la 18/a giornata della Serie A 2020-2021:

BENEVENTO-TORINO

Dopo la pesante sconfitta incassata a Crotone, il Benevento prova a riassestarsi in un altro scontro molto delicato, contro un Torino in grave difficoltà e fresco di cambio in panchina. Dopo lo 0-0 contro lo Spezia in dieci uomini, Cairo ha deciso di affidare il timone della sua squadra a Nicola, sperando che questa sterzata possa dare i suoi frutti fin da subito. Crediamo nella carica positiva portata dal nuovo mister e consigliamo l’X2, l’Under 3.5 e Belotti marcatore.

ROMA-SPEZIA

Dopo la grottesca sconfitta in Coppa Italia che ha gettato ancor di più l’ambiente giallorosso nel caos dopo il derby perso in campionato, la Roma incontra nuovamente lo Spezia. I liguri sperano di ottenere un altro risultato positivo, facendo valere il proprio ottimo momento di forma. Azzardiamo dunque l’X2, il gol di entrambe le squadre e Saponara marcatore.

MILAN-ATALANTA

Notizia ottime in casa Milan dove, oltre ai nuovi arrivi, tornano a disposizione anche Leão, Theo Hernández, Rebić e Krunić. L’Atalanta si trova a dieci punti di distanza dal diavolo, avendo raccolto solo due punti nelle ultime due ravvicinate uscite in campionato. Suggeriamo il segno 1, l’Over 2.5 squadra di casa e Ibrahimović primo marcatore.

UDINESE-INTER

Dopo l’ottimo punto conquistato contro l’Atalanta, l’Udinese deve vedersela con l’altra nerazzurra del campionato. L’Inter spera che il bianconero porti bene come nell’ultima grande e vittoriosa partita contro la Juventus, per tentare l’aggancio nei confronti dei cugini. Optiamo per il segno 2, Lukaku primo marcatore e risultato esatto 2-1.

FIORENTINA-CROTONE

Fiorentina e Crotone si presentano a questa sfida con umori totalmente opposti: i viola, umiliati dal Napoli nell’ultimo turno di campionato, devono mostrare una reazione veemente; il Crotone, invece, è sulle ali dell’entusiasmo dopo il 4-1 inflitto al Benevento. Scegliamo di dar fiducia ai calabresi e giochiamo l’X2, l’Under 3.5 e Simy marcatore.

JUVENTUS-BOLOGNA

La brutta sconfitta di San Siro ha lasciato il segno in casa bianconera, anche se gli uomini di Pirlo hanno saputo immediatamente reagire andandosi a prendere la Supercoppa italiana. Il Bologna ha superato un ostacolo ostico come l’Hellas Verona e si è portato a venti punti in classifica. Optiamo per il segno 1, l’Under 3.5 e Cristiano Ronaldo primo marcatore.

GENOA-CAGLIARI

Il pareggio in trasferta a Bergamo vale tantissimo per il Genoa che, con Ballardini, sta dando segnali di risveglio. Non si può dire lo stesso del Cagliari, sconfitto seppur dalla prima della classe. In questo momento vediamo più in forma i padroni di casa, quindi puntiamo sull’1, sull’Under 2.5 e sul risultato esatto 1-0.

HELLAS VERONA-NAPOLI

La sconfitta di Bologna ha interrotto una serie di tre partite consecutive a punti per l’Hellas, che al Bentegodi se la dovrà vedere con un Napoli che è stato straripante con la Fiorentina, ma che ha profuso molte energie contro la Juve. Prevediamo una partita difficile per i partenopei e scegliamo il segno X, l’Under 2.5 e il risultato esatto pt 0-0.

LAZIO-SASSUOLO

Il successo nel derby è valso alla Lazio il sorpasso in classifica nei confronti del Sassuolo (ora a -1), che è incappato in un pareggio contro il Parma. I biancocelesti sono in un ottimo momento di forma, mentre i neroverdi sono in calo: scommettiamo sull’1, sulla doppietta di Immobile e sull’Over 2.5.

PARMA-SAMPDORIA

Il Parma è reduce da un buon pareggio in campionato contro il Sassuolo e da una discreta prestazione in Coppa Italia contro la Lazio. La Sampdoria, vittoriosa sull’Udinese nell’ultima uscita, si sta affacciando pian piano alla zona europea. Puntiamo sull’1X, sul risultato esatto 1-0 e sul parziale pt/finale 1/1.